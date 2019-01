Ein Abzug aus dem Nordosten Syriens solle so geschehen, "dass die (Terrormiliz) Islamischer Staat geschlagen ist und sich nicht wieder erholen und erneut eine Bedrohung werden kann", sagte Bolton nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu.

Bolton sagte, man wolle "die Verteidigung Israels und unserer anderen Freunde in der Region absolut sicherstellen und sich auch um jene kümmern, die mit uns gegen IS und andere Terrorgruppen gekämpft haben".

Unter US-Präsident Donald Trump und Netanjahu sei die Beziehung der USA mit Israel "die beste in unserer Geschichte", sagte Bolton. Er warf dem Iran vor, weiterhin den Bau von Atomwaffen anzustreben. "Die Vereinigten Staaten und Israel sind strategisch verpflichtet, dies zu verhindern." An der US-Unterstützung für Israels Recht auf Selbstverteidigung könne kein Zweifel bestehen, betonte Bolton.

Netanjahu dankte Bolton und kündigte an, er wolle am Montag mit ihm die Golanhöhen besuchen - falls das Wetter dies erlaube. Bei einem Besuch des Plateaus werde Bolton "vollkommen verstehen, warum wir die Golanhöhen niemals verlassen werden und warum es so wichtig ist, dass andere Länder dies anerkennen", sagte Netanjahu.

Israel und Syrien sind verfeindete Länder. Während des Sechstagekriegs 1967 hatte Israel die syrischen Golanhöhen erobert und später völkerrechtswidrig annektiert.