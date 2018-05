Grosses Potenzial habe Rhyhiem gehabt, sagt Pretana Morgan: «Ich hätte mir keinen besseren Sohn wünschen können.» Vergangenes Wochenende wurde der 17-Jährige beim Fussballspiel in einem Südlondoner Grünstreifen angeschossen. Tödlich verletzt, schleppte sich der Schüler noch in eine Nebenstrasse, wo er starb. Morgan hat nur einen Wunsch: «Ich will keine schwarzen Kinder mehr am Strassenrand liegen sehen. Bitte hört damit auf, lasst ihn den Letzten sein.»

Schon tags darauf, am Sonntag, ist die inständige Bitte der Londonerin Makulatur. Auf der Hauptstrasse des nordwestlichen Stadtteils Wealdstone wird ein 13-Jähriger von Schrotkugeln getroffen. Ein anderer Jugendlicher wird mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Beide sind offenbar Zufallsopfer eines «rücksichtslosen, kaltschnäuzigen» Täters, so Scotland Yard. Kaum 24 Stunden später, am nachgeholten Maifeiertag, muss die Mordkommission schon wieder ausrücken: Diesmal liegt ein 16-Jähriger in seinem Blut, niedergestochen im Broomfield Park (Bezirk Endfield) von zwei Räubern. Das Opfer ringt im Spital mit dem Tod.

«Wie New York früher»

Alle Bluttaten geschahen am helllichten Tag – Teil einer schrecklichen Serie, die nicht nur die Hauptstadt London in Atem hält, sondern längst auf andere Regionen des Landes übergegriffen hat. Über das verlängerte Wochenende wurden auch in Liverpool und Luton je ein 20-Jähriger durch Messerstiche tödlich verletzt. Aber die Aufmerksamkeit der Medien bleibt auf London konzentriert, das einer Schlagzeile der konservativen «Sunday Times» zufolge inzwischen «ein bisschen aussieht wie früher New York».

Statistiker halten das für übertrieben, lag doch die Zahl der Tötungsdelikte im Big Apple 2017 bei 292 und damit doppelt so hoch wie in London (130). Immerhin zog die britische Metropole im Februar und März an der Stadt auf der anderen Seite des Atlantiks vorbei. Krankenhäuser wie das Royal London im Londoner East End haben Hochkonjunktur. Im vergangenen Jahr zählten die Mediziner dort die Rekordzahl von 702 Patienten mit Messerstichen.

«Früher ging es vor allem um Leute in den Zwanzigern», berichtete Unfallchirurg Martin Griffiths der BBC. «Mittlerweile gehören Kinder von 13, 14, 15 Jahren, oft noch in Schuluniform, zu unserer Routine.» Allzu häufig gehören Opfer wie Täter ethnischen Minderheiten an, wie Polizeidirektor Martin Hewitt konstatiert. «Und ich fürchte, dass uns deshalb das kollektive Gefühl der Empörung fehlt», gibt der Einsatzleiter von Scotland Yard zu bedenken. Die Polizei und die zuständigen Politiker geben sich entschlossen, der Gewalt-Epidemie Einhalt zu gebieten.

Zuflucht in Gangs

Auf Anweisung des Londoner Labour-Bürgermeisters Sadiq Khan patrouillieren mehr Beamte von Scotland Yard auf den Strassen der Metropole. Mit den Betroffenen und der Polizei werde er «ohne Pause dafür arbeiten», der Welle von Gewaltverbrechen Einhalt zu gebieten. Der erst seit einer Woche amtierende konservative Innenminister Sajid Javid bietet seine Hilfe im Kampf gegen das Verbrechen, «das zu viele junge Leute ihrer Zukunft beraubt», an.

Kritiker des Regierungskurses, zu denen auch Khan zählt, halten freilich dagegen: Die Sparpolitik habe die Zukunftsaussichten junger Leute in der Hauptstadt schon seit Jahren so verengt, dass viele Zuflucht in Gangs suchen. Dort werden sie als Drogenkuriere eingesetzt und verrohen rasch. «Nachmittagsbetreuung für Schüler aus Problemfamilien, Sozialzentren für Leute mit psychischen Problemen, Jugendclubs – allzu viel davon wurde geschlossen», argumentiert Bürgermeister Khan.

Sparpolitik ein Laster

Innenminister Javid muss sich zudem mit den Folgen der rigorosen Sparpolitik einer seiner Vorgängerinnen im Amt, der heutigen Premierministerin Theresa May, herumschlagen. Unter Mays Ägide sank die Zahl der sogenannten «Bobbies» auf Streife vielerorts um 15 Prozent. Weil gleichzeitig bei vielen Deliktformen die Kriminalitätsbelastung zurückging, feierten die Konservativen jahrelang den Produktivitätszuwachs bei der Polizei.