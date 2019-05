Nach Angaben eines AFP-Fotografen wurde in der Nacht zum Montag rund ein Dutzend von rund 80 grossen Porträtfotos von Überlebenden der NS-Verbrechen zerschnitten.

Die Porträts stehen seit dem 7. Mai vor dem Heldenplatz entlang der Ringstrasse, die Wiens historisches Zentrum umrundet. Schon wenige Tage nach Eröffnung der Ausstellung hatten Unbekannte mehrere der Tafeln mit Messern beschädigt, in der vergangenen Woche wurde dann ein Teil der Ausstellung mit Hakenkreuzen beschmiert.

Antisemitismus

Der österreichische Präsident Alexander Van der Bellen äusserte sich "tief betroffen". "Ich weiss, dass der allergrösste Teil der österreichischen Gesellschaft einen klaren, ablehnenden Standpunkt zu den NS-Gräueltaten hat. Dass es welche gibt, die mit der Wahrheit und dem Mahnen, das diese Fotos ausdrücken, nicht umgehen können, ist erschütternd", erklärte er.

Die Organisation Esra als Initiatorin der Ausstellung in Wien bezeichnete die Serie von "antisemitischen" Akten der Zerstörung als "äusserst besorgniserregend".

Der deutsch-italienische Fotograf Luigi Toscano, der die Porträts gemacht hat, sagte, seine Ausstellung "Gegen das Vergessen" sei bereits in mehreren Ländern gezeigt worden, doch noch nie habe er derartige Angriffe auf sie erlebt.

"Es ist jetzt die 13. Ausstellung, es gab auch schon vorher kleine Zwischenfälle, doch waren sie nie politisch motiviert und hatten nicht dieses Ausmass", sagte Toscano der Nachrichtenagentur AFP. Hier zeige sich der Rechtsradikalismus.

Mahnwachen angekündigt

Mehrere Freiwilligen-Organisationen in Österreich kündigten Mahnwachen rund um die Uhr zum Schutz der Ausstellung an. Unter ihnen ist auch die Muslimische Jugend Österreich, die während des Ramadan Nachtwachen organisieren will.

Der österreichischen Plattform Forum gegen Antisemitismus wurden im Jahr 2017 insgesamt 503 antisemitische Vorfälle gemeldet, doppelt so viele wie noch 2014.