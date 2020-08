Biden greift Trump an: «Jammernder» Präsident

Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden schlägt nach Angriffen von Amtsinhaber Donald Trump zurück. «Jammern ist, was Donald Trump am besten kann», sagte Biden am Mittwoch in Wilmington (Delaware) bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt mit der für den Vizepräsidentenposten ausgewählten Kandidatin Kamala Harris. Er und Harris wollten nach der Wahl das «Schlamassel» beseitigen, das Trump in seiner Amtszeit in den USA und der Welt angerichtet habe.