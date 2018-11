Freudenschreie, Getöse, Standing Ovation. Das ausverkaufte Olympia Theatre in Dublin bebt. Der Grund: Jordan Peterson, Kämpfer gegen politische Korrektheit, betritt die Bühne. Der kanadische Psychologe ist für junge Männer was die Beatles einst für junge Frauen waren.

Egal, wo er auftritt, die Menschen hängen an seinen Lippen. So auch an diesem Abend Ende Oktober. Es ist der Start seiner Europatournee. Ein paar Stunden zuvor: Peterson sitzt in der Lobby eines 5-Sterne-Hotels und bestellt zwei Flaschen Wasser. Er ist eloquent, fokussiert, schnell. Im Interview spricht er über Political Correctness (die er hasst), die Schweiz (von der er begeistert ist) und darüber, was Menschen in ihren dunkelsten Stunden Halt gibt.

Mr. Peterson, US-Präsident Trump meint, es sei eine beängstigende Zeit für junge Männer. Hat er Recht?

Jordan Peterson: Daran besteht kein Zweifel. Wir wurden davon überzeugt, dass in westlichen Ländern ein tyrannisches Patriarchat herrscht. Männern wird eingeredet, dass sie sich für ihre Erfolge schuldig fühlen müssen. Es herrscht die Vorstellung, dass Männer nicht wegen ihrer Kompetenz erfolgreich sind, sondern wegen der Macht des Patriarchats. Was für ein Unsinn! Wer in seinem Job aufsteigt, hat das seinen Fähigkeiten zu verdanken.

Sie sehen junge, weisse Männer als eigentliche Verlierer der westlichen Gesellschaft. Verkennen Sie da nicht viele Minderheiten, die es deutlich schwieriger haben?

Ich versuche, Probleme zu benennen. Es wird immer Gruppen geben, die einen Vorteil haben. Das ist dermassen offensichtlich, darüber müssen wir keine Worte verlieren. Doch das hat nichts mit sogenannten weissen Privilegien zu tun. Sind in China weisse Menschen privilegiert? Natürlich nicht. Privilegien sind kulturell bedingt und haben nicht primär mit der Nationalität, Rasse oder dem Geschlecht zu tun. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben sollten. Das bedeutet aber nicht, dass alle gleich erfolgreich sein müssen. Mich stört, wenn jungen Männern eingebläut wird, ihre Ambitionen würden ein Patriarchat stärken.

Wer bläut ihnen das ein?

Linke Aktivisten, sie rauben den Männern ihre besten Fähigkeiten. Schuld sind die Hochschulen. Sie haben in den Geistes- und Sozialwissenschaften und insbesondere den Gender Studies eine radikal linke Politik installiert, die kaum mehr etwas mit Wissenschaft zu tun hat. Die akademischen Standards wurden gesenkt, die Ideologie hat überhandgenommen. Studierende werden wie in einem Kult indoktriniert.