Bestätigt: Donald Trump kommt ans WEF – kommt's zum Treffen mit Irans Aussenminister?

Wie Stephanie Grisham, die Sprecherin des Weissen Hauses, am Mittwoch mitteilte, wird US-Präsident Donald Trump am diesjährigen World Economic Forum (WEF) in Davos teilnehmen. Gemäss der Nachrichtenagentur «AP» soll sein Besuch am 21./22. Januar erfolgen.

Zusammen mit Trump sollen auch seine Tochter Ivanka und Schwiegersohn Jared Kushner reisen. Des Weiteren gehören zur US-Delegation Finanzminister Steven Mnuchin, Handelsminister Wilbur Ross, Arbeitsminister Eugene Scalia und Verkehrsministerin Elaine Chao.

Der Iranische Aussenminister Javad Sarif hat vor Kurzem ebenfalls seine Teilnahme am WEF bestätigt, was angesichts der aktuellen Spannungen zwischen den beiden Ländern besonders brisant ist. (dpo)