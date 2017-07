Rettungskräfte suchten nach vier Vermissten, berichtete die Zeitung "The Greenwood Commonwealth" am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den örtlichen Sheriff. Das US-Marinekorps bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass eine Maschine vom Typ KC-130 in ein Unglück verwickelt gewesen sei.

Die näheren Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Trümmer seien in einem Radius von acht Kilometern verstreut gewesen, zitierte die Zeitung den örtlichen Feuerwehrchef.