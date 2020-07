«Beispiellose, historische Korruption»

In einem Gastbeitrag für die «Washington Post», der in der Sonntagsausgabe erschien, schrieb der ehemalige Sonderermittler:

Seit seinem Rücktritt als Sonderermittler hat sich Robert Mueller rar gemacht. Der 75-Jährige, der von 2017 bis 2019 die Ermittlungen in der Affäre um russische Einmischung in die letzten amerikanischen Präsidentenwahlen koordinierte und regelmässig für Schlagzeilen sorgte, lebt nun wieder das zurückgezogene Leben eines Partners einer weltweit tätigen Anwaltskanzlei. Am Wochenende allerdings, nachdem Präsident Donald Trump seinem langjährigen Weggefährten Roger Stone die Gefängnisstrafe erlassen hatte, konnte Mueller nicht länger schweigen.

Mueller rief in Erinnerung, dass der 67 Jahre alte Polit-Stratege in den Ermittlungen seines Teams eine zentrale Figur gewesen sei. Nicht nur sei Stone im Wahlkampf 2016 mit russischen Geheimdienstkreisen in Verbindung gestanden. Auch habe er behauptet, gewusst zu haben, dass die Internet-Plattform WikiLeaks E-Mails hochrangiger Demokraten veröffentlichen werde.

Mueller hat recht: Die Entscheidung Trumps, Stone die Gefängnisstrafe zu erlassen – 40 Monate – stellt den Leumund des Präsidenten-Freunds nicht wieder her. Dies könnte nur mittels einer offiziellen Begnadigung durch Trump erfolgen. Stone selbst allerdings hatte Trump darum gebeten, auf diesen Schritt zu verzichten: Eine Begnadigung, sagte er, würde den Eindruck erwecken, er habe gegen Gesetze verstossen. Dies sei aber nicht der Fall gewesen, behauptete Stone noch am Freitag, kurz bevor das Weisse Haus die Entscheidung des Präsidenten publik machte. Deshalb strenge er vor Berufungsgericht ein neues Verfahren an.

Ein Stratege, der über Leichen geht

Auch Trump scheint sich auf den Standpunkt zu stellen, dass sein Weggefährte nichts falsch gemacht habe. In einer langen Stellungnahme des Weissen Hauses ist nachzulesen, dass Stone das Opfer eines politisch motivierten Rachefeldzuges der Demokraten sei; sowohl der Sonderermittler, als auch die zuständige Richterin und selbst die Sprecherin der Geschworenen, die Stone im November 2019 vor Bundesgericht verurteilten, seien befangen gewesen. Und Trump selbst sagte am Samstag, als er ein Militärspital in einem Vorort von Washington besuchte, und dabei erstmals seit Beginn der Coronakrise in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske trug: