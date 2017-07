815 Zeugen wurden in 373 Verhandlungstagen gehört, 42 Sachverständige befragt, um die Hintergründe der rechtsextremen Terrorzelle NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) aufzuarbeiten und die Rolle der Hauptangeklagten Beate Zschäpe zu beleuchten. Die Bundesanwaltschaft ist überzeugt: Die heute 42-Jährige war nicht bloss Anhängsel der beiden Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos (beide nahmen sich im November 2011 das Leben). Zschäpe hat die insgesamt zehn Morde, die Nagelbombenanschläge mit Dutzenden von Verletzten und die Raubüberfälle mitgeplant und mitkoordiniert.

«Nicht glaubhaft»

Die Verteidigung zeichnete hingegen das Bild einer Frau, die nicht Täterin, sondern eine in die Fänge von brutalen Rechtsterroristen geratene Mitläuferin war, die von den Morden und Anschlägen immer erst im Nachhinein erfahren haben soll. Als Beate Zschäpe im letzten Herbst ihr jahrelanges Schweigen vor Gericht brach, schob sie die Schuld alleine auf die beiden Uwe. «Ich verurteile, was Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den Opfern angetan haben», sagte sie in einer Erklärung. Sie bedauere ihr «eigenes Fehlverhalten», dass sie die Kraft nicht aufgebracht habe, sich aus der Abhängigkeit der beiden Uwe zu lösen. Prozessbeobachter wie der Münchner Journalist Robert Andreasch oder Kai Mudra von der «Thüringer Allgemeinen» halten dies für nicht glaubwürdig. «Für mich besteht kein Zweifel, dass sie aktiver Teil des NSU war und die Morde unterstützt hatte», sagt Andreasch. Mudra meint: «Das Trio hat fast 14 Jahre im Untergrund eng zusammengelebt. Ihre Einlassungen sind nicht glaubhaft.»

Das Bild der zurückhaltenden, etwas scheuen Mitläuferin deckt sich auch nicht mit Erzählungen und Berichten über Zschäpes Vergaeiben die Hauptangeklagte als selbstbewusste Frau, die genau wusste, was sie wollte.

Zschäpe geriet zu Beginn der 1990er- Jahre als Teenager in die damals starke rechte Szene in Thüringen. Jena wurde damals von den Veränderungen der untergegangenen DDR voll getroffen. Die Lehrer in der Schule lobten nun nicht mehr den Sozialismus, sondern Demokratie und freie Marktwirtschaft. Volkseigene Betriebe der DDR machten dicht, Menschen verloren ihre Arbeit, etliche verliessen die Stadt in Richtung Westen. Vielen Heranwachsenden habe es damals nicht nur an Arbeit gefehlt, sondern auch an Orientierung und bisweilen auch an Hoffnung, erinnert sich der ehemalige Sozialarbeiter Thomas Grund.

«Nicht nur ein Anhängsel»

Im Jugendclub, in dem Grund arbeitete, traf Zschäpe auf die Rechtsextremisten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Die junge Frau, die zuvor noch eher links angehauchte Clubs besucht hatte, wurde in wenigen Monaten Teil der Thüringer Nazi-Szene, radikalisierte sich und legte Gewaltbereitschaft an den Tag. Ein Anhängsel der beiden Uwe sei sie von Anfang an nie gewesen, sagt Grund: «Sie hat sich nicht nur solidarisiert, sie hat den Männern auch gezeigt, dass sie nicht nur ein Anhängsel ist. Eine typische Frauenrolle der rechten Szene, das wollte sie nicht sein.»

Nächste Woche geht der Prozess gegen die letzte Überlebende des NSU in die letzte Phase. Wann das Urteil fallen wird, ist noch unklar. Der 42-Jährigen droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.