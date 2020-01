«Battle Royale»: Harry und Meghan wollen sich von Königsfamilie lösen – ein plötzlicher Bruch mit langem Vorlauf

Das abgelaufene Jahr hat Königin Elizabeth II vornehm als «ziemlich holprig» bezeichnet. 2020 beginnt für die britische Königsfamilie mit einer mächtigen Erschütterung: Ohne den Buckingham-Palast zu warnen hat das glamouröse Herzogspaar Sussex seinen weitgehenden Rückzug von ihren royalen Rollen bekanntgegeben.

In Zukunft wollen Meghan und Harry eine «progressive neue Rolle» innerhalb des Königshauses einnehmen, peilen aber gleichzeitig finanzielle Unabhängigkeit an. Dem spektakulären Schritt folgte eine beispiellose öffentliche Ohrfeige: Man sei «verletzt und zutiefst enttäuscht», liess der Palast verlauten.

Der Vorgang lieferte sämtlichen Londoner Zeitungen die Schlagzeile am Donnerstag. «Wir kündigen», meldete Daily Mail, vom Zerwürfnis im Palast schrieb The Times. Während Daily Star den «früher als Prinzen bekannten Royal» hervorhob, konzentrierte sich The Sun auf die Frau an Harrys Seite: «Megxit» lautete das Wortspiel mit dem britischen EU-Austritt.