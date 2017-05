Vor allem anderen strahlt er Charme aus, Lässigkeit und Selbstironie in Überdosis, also exakt das, was Angela Merkel während ihrer bisherigen Amtszeit vermissen liess. Aber Achtung: Zumindest die Ironie hat sie drauf. Bedford-Strohm bekommt das zu spüren, als er zur Frage anhebt: «Wenn schon mal der bis vor kurzem mächtigste Mann der Welt neben mir sitzt…» und Merkel ihn unterbricht mit «…direkt neben Ihnen sitze erst mal ich…». Obama grinst, das Publikum lacht, wahrscheinlich bis hinunter zur Siegessäule, und Lena wird später mit leichtem Staunen in der Stimme sagen, «und Merkel war auch locker». Indes ist auch das kirchentagsgemäss, selbst ernste Themen zu verhandeln mit einer optimistischen Grundheiterkeit.

Und ernst wird es durchaus. Als etwa der Student Benedikt Wichtlhuber – einer von vier jungen Erwachsenen auf der Bühne – von Obama wissen will, was es für ihn bedeute, dass bei von ihm befohlenen Drohnen-Einsätzen Zivilisten umkamen. «Wie schützt man sein Land vor Dingen, wie wir sie in Manchester oder Berlin oder Paris oder Nizza erlebt haben?», fragt Obama zurück. Und dass er sich der Gefahr bewusst sei, «dass man sich selbst aus der Angst raushalten kann, wie beim Videospiel». Aber: «Drohnen sind nicht das Problem; das Problem ist der Krieg.»

Revolutionen sind gefragt

Ähnlich professionell pariert Merkel Bedford-Strohms umjubelte Frage nach der Abschiebung von Flüchtlingen, «von denen alle wollen, dass sie bleiben». «Ein Dilemma», kontert die Kanzlerin und fragt zurück: «Wir haben Gesetze und Vorschriften. Warum soll man Ausnahmen machen?»

Wirklich strittig wird es kaum. Obama gönnt dem Publikum viel von seiner Kunst, Worte zu Hoffnungen zu fügen, die als Panzer gegen die Wirklichkeit taugen, die er «kompliziert» und «gefährlich» nennt. «Engagiert euch!», ruft er von der Bühne. Unter Verweis auf Martin Luther King und auf Jesus sagt Obama: «Es sind nicht die Alten, die die Revolutionen machen und die Welt voranbringen.»

«Das macht was mit einem», sagt Lena später. Es ist, wie es schon vor neun Jahren war, als der «Yes we can»-Kandidat nach Berlin kam. Nur war die Kanzlerin, auch damals im Wahlkampf, von ihm noch kein bisschen begeistert. Jetzt ist sie laut Obama «one of my favourite partners». Ein solches Kompliment kommt Merkel gerade recht. Sie will Kanzlerin bleiben. Er werde sich jetzt erst mal bemühen, «ein guter Ehemann zu sein», sagt Obama, «ein Vollzeitjob». Und noch einmal jubelt Berlin ihm zu oder der Kirchentag oder beide, dem winkenden Barack Obama Superstar.