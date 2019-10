Autos in Flammen, Dutzende Verletzte: Dritte Nacht mit schweren Krawallen in Barcelona

"Wir können die Vorfälle, die wir in den Strassen sehen, nicht erlauben", sagte der Unabhängigkeitsbefürworter am Mittwochabend im Regionalfernsehen. "Das muss sofort aufhören." Es gebe für brennende Autos und jede Form des Vandalismus "keinerlei Rechtfertigung". Demonstrationen müssten "friedlich" verlaufen, sagte Torra in der Fernsehansprache. Zugleich betonte er, Proteste gegen ein "ungerechtes und unsinniges Urteil" seien "normal und gut". Zuvor hatte der spanische Regierungschef Pedro Sánchez Torra aufgerufen, die Gewalt klar zu verurteilen. Auch die in Haft sitzenden Separatistenführer distanzierten sich auf Twitter von den Ausschreitungen. Dutzende Verletzte In Barcelona war es am Mittwochabend den dritten Abend in Folge zu schweren Ausschreitungen von Anhängern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gekommen. Nach einem friedlichen Protestmarsch tausender Menschen in der Grossstadt errichteten hunderte junge Demonstranten Barrikaden, setzten Abfalleimer und Autos in Brand und schleuderten Flaschen und Steine auf die Polizei. Protestler blockierten Strassen sowie Bahnlinien, berichteten Augenzeugen.

Manifestantes arrojan botellas y petardos en el carril central de Gran Vía.

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten dabei erstmals auch mit Molotowcocktails und Behältern mit Säure beworfen. Die Protestierer feuerten zudem Feuerwerkskörper in Richtung eines Polizeihelikopters ab. Die Polizei feuerte Schaumgeschosse ab. In Barcelona wurden mindestens 32 Menschen verletzt, wie die Rettungsdienste mitteilten. Auch in anderen katalanischen Städten gab es Ausschreitungen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben in der gesamten Region rund 20 Menschen fest. Am Dienstag waren mehr als 50 Menschen festgenommen worden.