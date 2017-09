Martin Schulz kämpft wie ein Gebissener um einen Sieg, den er nicht erringen kann. Sein Effort ist eindrücklich.

Zwei Tage früher, zwei Plätze weiter westlich: Das Mikrofon geht nicht, das Ersatzmikrofon auch nicht. Aber egal: Als der Mann, der Martin Schulz hätte ankündigen sollen, vorne auf der Bühne verzweifelt mit der Technik kämpft, sind eh schon alle Augen nach hinten gerichtet. Da kommt Schulz, die leise – inzwischen sehr leise – SPD-Hoffnung auf das Kanzleramt, über den Platz der Alten Synagoge spaziert, schüttelt Hände, schiesst Selfies, klatscht Genossen ab.

Es ist Samstagnachmittag und die jubelnde Menge, die Schulz willkommen heisst, täuscht für einen Moment darüber hinweg, dass die Umfragewerte der SPD so tief sind, dass manche Prognostiker schon von einer historischen Niederlage sprechen. Und wer mit Ausländern über die Wahlen spricht, erntet sowieso nur Kopfschütteln, wenn Martin Schulz zur Sprache kommt. «Deutschland hat doch schon eine Kanzlerin, nicht?», lautet der nicht ganz unverständliche Tenor. Merkel ist der unumstrittene Anker im Weltensturm, ein zentraler Player in der Liga der Mächtigen.

Doch Martin Schulz ist es «scheissegal», dass er laut den Umfragen kaum eine Chance habe. Der 61-Jährige ist auf der Bühne angekommen und reckt die Hände zum Gruss in die Luft. Er wirkt wie ein Boxer, der sich angeschlagen, aber topmotiviert in die letzte Runde eines Kampfes schleppt; eines Kampfes, den er nach Punkten nicht mehr gewinnen kann. Was er brauchte wäre ein Jahrhundert-Punch, um seiner übermächtigen Kontrahentin den Sieg in letzter Sekunde doch noch streitig zu machen.

Statt dem Angriff kommt aber erst mal die Danksagung. Schulz schielt auf seine Notizen, liest die Liste der lokalen SPD-Bundestagskandidaten ab, spricht den Namen des hiesigen Spitzenkandidaten Julien Bender falsch aus (französisch «schüliä» statt deutsch «julien») und legt den Zettel weg. Das Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht. Die Augenbrauen verengen sich zu einer wütenden Monobraue, die Stimme wird lauter, der gelernte Buchhändler und langjährige EU-Parlamentspräsident zieht die Samthandschuhe aus.

«Schande für Deutschland»

Seine Standard-Rede, die er bis zum Wahlsonntag insgesamt 39 Mal gehalten haben wird, trägt er im Tonus des hoffnungsvollen Wutbürgers vor. Bildung («Herkunft darf nicht Schicksal sein!»), Rente («Die Würde des Alters muss in diesem Land verdammt noch mal garantiert sein!») und Aufrüstung (Merkel fordere ein «Unterwerfen unter die Trumpsche Aufrüstungspolitik!») sind seine zentralen Themen – und zwar mit Ausrufezeichen!

Er ist darauf bedacht, die grossen Fragen in den regionalen Kontext einzubetten, spricht Dinge an, «die ich hier und jetzt in Freiburg versprechen kann»; Dinge, die er zuvor schon «hier und jetzt» in Berlin, in Aachen, Lübeck und Darmstadt versprochen hat. Schulz will einer von denen sein, die da unten im aufziehenden Regen stehen. Dass er einen Anzug «ab der Stange» trägt und trotz Glatze und Wucherbart für das grosse Politparkett geeignet sei, betont er mit dem Gestus des einstigen Provinz-Bürgermeisters aus Würselen (er hat die 40 000-Seelen-Stadt von 1987 bis 1998 regiert: seine bisher einzige Exekutiv-Erfahrung). Die eine Hand im Hosensack, die andere nach vorne weggestreckt und weit gespreizt; die Power-Pose des politischen Underdogs, die er in entscheidenden Momenten immer wieder zur Schau stellt.

Einer dieser Momente ist das Versprechen, die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann endlich zu erreichen. «Ich will nicht wie Angela Merkel einfach die Vergangenheit verwalten», ruft Schulz in die Menge. Es bleibt einer der wenigen direkten Angriffe gegen die Kanzlerin. Schulz weiss, dass er nicht punkten kann, wenn er Merkel allzu hart angeht. Und er weiss, dass er allenfalls bald auf ihre Gunst angewiesen sein wird, wenn es nach ihrer Wiederwahl am Sonntag darum geht, eine Regierungskoalition abzuschliessen.

Am meisten Applaus erntet Schulz für seinen Schlag gegen die AfD: Das sei keine Alternative für Deutschland, das sei eine «Schande für Deutschland», ruft er über die Köpfe seiner Anhänger hinweg.

Als er von der Bühne in die Menge rauscht für «all die Selfies, die wir vorher nicht machen konnten», kommt noch einmal Stimmung auf in Freiburg. Sie erinnert ein wenig an die Phase des Schulz-Hypes im Frühling, als er mit Merkel gleichauf lag und es so aussah, als hätte er tatsächlich eine Chance. Rückblickend waren die Sympathiewellen, die ihm da entgegenschlugen, wohl eher ermunternde Zurufe, respektvolle Würdigungen an einen Aussenseiter, den man für seinen Mut, überhaupt mit der Weltkanzlerin in den Ring zu steigen, ehren wollte.

Am Sonntag ist der Kampf vorbei. Ganz im Sinne von Martin Schulz ist das wohl nicht. Wahlkampf, das zeigte sein Auftritt in Freiburg, hat er drauf. Kanzler-werden-Wollen, das kann er richtig gut.