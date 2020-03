Auf dem Papier sind die Vorwahlen der Demokraten vorbei: Joe Biden gewinnt auch am «Super Tuesday II»

Es half alles nichts: Weder der Massenaufmarsch in der Universitätsstadt Ann Arbor mit mehr als 10'000 begeisterten Anhängern und die Wahlempfehlung durch den Bürgerrechtler Jesse Jackson, noch die zunehmend scharfe Kritik an den politischen Ideen seines Kontrahenten. Am Dienstag gewann Senator Bernie Sanders in der Vorwahl in Michigan – einem Bundesstaat, wie geschaffen für das populistische Programm des ewigen Revolutionärs aus Vermont – weniger als 38 Prozent der Stimmen. Joe Biden hingegen, der führende Präsidentschaftskandidat der Demokraten, gemäss Teilergebnissen knapp 53 Prozent.

Doch die Stützen dieser Koalition liessen ihn weitgehend in Stich. So gewann Biden sowohl in den Städten Detroit als auch Flint, in denen Amerikaner mit dunkler Hautfarbe eine klare Mehrheit der Bevölkerung stellen, eine deutliche Mehrheit. Sanders gelang es nicht einmal, den Verwaltungsbezirk Washtenaw, in dem sich Ann Arbor und die University of Michigan befinden, zu gewinnen – obwohl ihm doch die Herzen der jungen Wähler zufliegen. Noch besser für Biden waren die Resultate aus den Bezirken Oakland und Macomb im Speckgürtel von Detroit. Dort wohnen nicht nur Gewerkschaftler und Industriearbeiter, sondern auch Republikaner, die mit ihrem Parteikollegen im Weissen Haus nicht (mehr) zufrieden sind. (An der demokratischen Vorwahl in Michigan durften nicht nur Demokraten, sondern auch Republikaner und Parteiunabhängige teilnehmen.) In Oakland County gewann Biden bei hoher Stimmbeteiligung fast 60 Prozent, in Macomb County gegen 51 Prozent. Macomb galt einst, unter Präsident Ronald Reagan in den Achtziger- und Präsident Bill Clinton in den Neunzigerjahren, als nationaler Gradmesser für die Stimmung im Wahlvolk.

Wahlkampf-Auftritte in Ohio abgesagt

Weil Sanders auch in den Staaten Mississippi, Missouri und Idaho zurücklag und die Auszählung in Washington und North Dakota andauerte, verzichtete der Senator darauf, die Resultate zu kommentieren. Biden hingegen hielt in Philadelphia (Pennsylvania), wo sich auch das Hauptquartier seines Wahlkampfstabes befindet, eine kurze Siegesrede. Er fand darin einige nette Worte für seinen innerparteilichen Kontrahenten und dessen Anhänger. «Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel», versicherte Biden. Auch präsentierte sich der ehemalige Vize von Präsident Barack Obama als einen «ehrlichen» Politiker, und er versprach, dass er auch in Krisenzeiten mit ruhiger Hand regieren würde.