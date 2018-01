David Teece ist Global-Business-Professor an der University of California in Berkeley. Dass mit Apple ein grosser Technologiekonzern ankündigt, massiv in den USA zu investieren und Tausende von Jobs zu schaffen, überrascht ihn nicht. Und das, obwohl Donald Trump «kein Fan der grossen Tech-Firmen» sei. In Scharen verliessen die Chefs der Tech-Riesen aus dem Silicon Valley bei San Francisco zuletzt die Berater-Gremien des Präsidenten. Und jetzt soll Trump der Grund sein, dass Apple Jobs in den USA schafft und massiv Geld aus dem Ausland zurückholt? «Ohne Zweifel», sagt Berkeley-Professor Teece beim Gespräch am Rande des World Web Forum in Zürich. Von 35 auf 21 Prozent drückte die Trump-Administration die Unternehmenssteuern, das Gesetz passierte vor wenigen Wochen den Kongress.

Diese grosse Steuerreform sei längst überfällig gewesen, meint auch Jérome Engel. Engel lehrte als Professor ebenfalls in Berkeley. Dass er Trump lobt, überrascht – ist Engel doch, wie er selbst sagt, ein Linksliberaler. Die Steuerkürzung für Unternehmen bedeutet für Engel indes eine «Normalisierung» der Verhältnisse. Und David Teece ergänzt: «Wir passen uns dem Rest der Welt an.»

Grosse US-Konzerne wie Apple haben Geldberge im Ausland angehäuft. Gut 250 Milliarden sollen es allein bei Apple sein. Dass dieses Geld – oder zumindest ein grosser Teil davon – wegen Trumps Steuerreform zurück in die USA fliesst, ist für Teece sicher. Apple hat diesen Schritt nun angekündigt. Andere werden wohl folgen. Die Befürchtung von Kritikern, dass die Konzerne das Geld an ihre Aktionäre ausschütten, statt Arbeitsplätze zu schaffen, teilt der Berkeley-Professor nur bedingt: «Ein Teil des Geldes wird sicher investiert», sagt er.