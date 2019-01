Roger Stone scheint das Rampenlicht, in dem er einmal mehr steht, zu geniessen – ganz getreu seinem bei Oscar Wilde abgeschauten Lebensmotto: «Es ist besser, berühmt-berüchtigt zu sein, als niemals berühmt zu sein». Am Sonntag war der 66-jährige republikanische Politstratege Gast in einer Fernsehsendung, in der er sich erneut wortgewaltig gegen die juristischen Vorwürfe verteidigte, die Sonderermittler Robert Mueller am Freitag publik gemacht hatte. Von «Gestapo-Methoden» sprach Stone auf dem Sender ABC, von «haltlosen» Anklagepunkten und davon, dass keine Beweise vorlägen, wonach er in der russischen Desinformationskampagne während der US-Präsidentschaftswahlen 2016 eine zentrale Rolle gespielt habe.

Mueller wirft Stone vor, er habe während seiner Aussagen vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Unwahrheit über seine (indirekten) Kontakte zur Enthüllungsplattform WikiLeaks gesagt. Auch habe Stone die Arbeit der Ermittlungsbehörden behindert, indem er Zeugen zu beeinflussen versuchte – unter anderem mit Aussprüchen aus dem legendären Mafiafilm «Der Pate – Teil II». Dies sei ein Witz gewesen, beteuerte der Angeklagte am Sonntag. Und wie so häufig bei Stone wusste man nicht so recht, ob der stets tipptopp gekleidete Republikaner die Wahrheit sagte oder Seemannsgarn spann, um einen seiner Freunde zu verteidigen.