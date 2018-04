Es ist schwer, Barbara Bush nicht zu mögen.

Ältere Leser erinnern sich noch an die letzten Tage der 1980er-Jahre und dann die 1990er. Die Sowjetunion, die es bald nicht mehr gab, Glasnost und Perestroika, der Fall der Mauer in Berlin – natürlich «machten» das die Männer. Aber die Herren Reagan, Bush und Gorbatschow, sie waren nicht allein auf den Fotos. Jedenfalls nicht auf jenen, an die wir uns erinnern. Nein, da war Raissa Gorbatschowa, der man nachsagte, die erste und einzige «First Lady» des Sowjetimperiums gewesen zu sein, und Barbara Bush, Amerikas Wunschbesetzung als First Lady. Ja, Nancy Reagan, die gab es auch noch.

Die Zeiten sind vorbei, kälter weht die Luft wieder zwischen Ost und West. Wenn es damals aber zuging, wie es immer zugeht, wenn Konflikte entspannt werden müssen, dann waren Raissa und Barbara mindestens so wichtig wie ihre Männer. Glamour- und Herz-Schmerz-Illustrierte hin oder her: Wenn Männer von irgendwelchen Rössern herunter sollten, dann müssen ihre Frauen ihnen sagen, dass das jetzt nötig ist. Man muss annehmen, dass Raissa und Barbara sich verstanden haben. Und dann muss man auch annehmen, dass die Initiative von Barbara Bush ausging. Sie hatte keinen Doktortitel wie Raissa, aber sie war wahrscheinlich mindestens so klug. Und sicher klug genug, die Zeichen der Zeit zu erkennen und das ihrem Mann auch klarzumachen.