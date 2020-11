Amerikas Schicksalswahl: Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten zum Showdown zwischen Trump und Biden

1) Wie wird der Präsident gewählt?

In einem indirekten Wahlsystem, dem sogenannten «Electoral College». In den 50 US-Bundesstaaten sind mehr als 200 Millionen US-Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben (entweder an der Urne oder per Brief). Sie wählen nicht den Präsidenten direkt, sondern sogenannte Wahlmänner (oder Elektoren), die Mitte Dezember in einem virtuellen Treffen zusammenkommen und den Präsidenten offiziell bestimmen. Speziell an diesem System ist der «Winner takes it all»-Ansatz: In 48 der 50 Bundesstaaten gewinnt derjenige Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen auf sich vereint, 100 Prozent der Wahlmänner – auch wenn er nur mit einer einzigen Stimme vorne liegt. Die Zahl der Wahlmänner pro Bundesstaat hängt von deren Bevölkerungsgrösse ab. Am meisten hat Kalifornien (55) gefolgt von Texas (38), New York (29) und Florida (29). Insgesamt gibt es 538 Wahlmänner. Wer 270 von ihnen gewinnt, wird Präsident.

2) Welche Staaten stehen bei den Wahlen im Zentrum?

Alle Augen sind auf Pennsylvania (20 Elektorenstimmen) gerichtet, dem grossen Preis des Wahlabends. Gewinnt Donald Trump hier erneut am meisten Stimmen, rückt eine zweite Amtszeit für ihn in greifbare Nähe.

3) Wer gewinnt laut den Umfragen?

Landesweit liegt Joe Biden immer noch deutlich vor Donald Trump. Sein Vorsprung beträgt gemäss dem Umfrage-Portal «FiveThirtyEight» mehr als 8 Prozentpunkte. In den entscheidenden Bundesstaaten (den sogenannten «Swingstates», die mal demokratisch, mal republikanisch wählen) ist das Rennen knapper. Auch hier sagen die Prognostiker aber, dass Biden die besseren Karten besitze. In Pennsylvania liegt der Demokrat 5 Punkte vor Trump, in Michigan 8 Punkte und in Wisconsin beträgt sein Vorsprung gar etwas mehr als 8 Punkte. Das Rennen in Arizona, Florida und Georgia hingegen wird wohl knapper ausgehen.