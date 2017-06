Der langjährige CDU-Vorsitzende starb im Alter von Jahren am 87 Jahren. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Deren Ex-Chefredaktor Kai Diekmann gilt als enger Vertrauter von Kohl.

Den Angaben zufolge starb Kohl am Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen. Seit einem Sturz und Schädel-Hirn-Trauma 2008 war er schwer krank, sass im Rollstuhl und konnte nur schwer sprechen. 2015 hatte sich sein Zustand deutlich verschlechtert.

Nach Operationen lag er monatelang im Spital. Im Herbst kehrte Kohl aber wieder in sein Haus in Ludwigshafen-Oggersheim zurück, wo er zuletzt im April 2016 noch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban empfing.

Lob aus allen politischen Lagern

Die CSU trauert um den langjährigen Vorsitzenden ihrer Schwesterpartei CDU. "Helmut Kohl war ein grosser Staatsmann, seine Verdienste um unser Land sind unschätzbar", twitterten die Christsozialen mitsamt einem Schwarz-Weiss-Foto des früheren CDU-Parteichefs.

Der deutsche Aussenminister Sigmar Gabriel (SPD) nannte Kohl einen "grossen Staatsmann". Vor allem sei Kohl "ein grosser Europäer" gewesen.

Er habe sehr viel dafür getan, "dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern auch dass Europa zusammengewachsen ist", teilte Gabriel mit. Das sei Kohls grosses Vermächtnis. "Es ist ein wirklich grosser Deutscher gestorben."