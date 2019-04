Sirenen überall, Blaulicht, Trillerpfeifen eines gestikulierenden Verkehrspolizisten, der nicht mal Zeit hatte, sich seines Helms zu entledigen. Am Quai de Montebello rasen Polizei- und Feuerwehrwagen vorbei, während die Menge immer dichter wird. Alle schauen wie gebannt auf die Kathedrale, die auf der Stadtinsel wie ein verletztes Tier daliegt, leidet und kämpft. Zwei Worte hört man immer wieder: Es sei «schrecklich», es sei «traurig». Und in den vielen Sprachen der Touristen das Wort «Katastrophe».

Inmitten der Erschütterung und Hektik – ein Hort des Friedens auf dem kleinen Place Jacques Duhamel. Im Schein der Strassenlaternen schauen Menschen, einige mit Tränen in den Augen, um Fassung ringend und doch völlig fassungslos, auf das schwarze Kirchenschiff, aus dem die Flammen lodern. Gespenstisch fast die schwarzen Silhouette der einst so wunderschönen Rosette am südlichen Querschiff, unweit des Ortes, wo gegen 20 Uhr die Turmspitze eingestürzt war.

Unter den Bäumen des kleinen Platzes singen anonyme Menschen. Sie singen ohne Unterlass ein Kirchenlied nach dem anderen, unterbrochen nur von Gebeten. «In der Angst, der Gefahr und dem Zweifel, wenn die Nacht der Verzweiflung dich bedeckt», rezitieren sie. «Wenn dein Herz im Abgrund verloren ist, davongetragen von den Strömen der Traurigkeit – dann folge dem Stern, ruf Maria an.»