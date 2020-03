«Als könnte es einen vernünftigen Grund für Frauenmord geben»

Im Café «Zum Gericht» gegenüber vom Justizpalast im Istanbuler Stadtteil Bakirköy herrscht Hochbetrieb. Wer es in der Türkei mit der Justiz zu tun hat, muss Geduld mitbringen – die Gerichte sind überlastet, die Verhandlungen verzögern sich oft um Stunden. Zwischen den Anwälten, Zeugen und Angehörigen, die im Café die Zeit totschlagen, sitzen an einem hinteren Tisch zwei Frauen – die eine jünger und rothaarig, die andere älter mit grauem Pferdeschwanz und bunter Strickjacke. Bei Tee mit Zitrone warten sie an diesem regnerischen Vormittag darauf, dass die 14. Schwurgerichtskammer ihren Rückstand aufholt und den Mordfall Ayten Adigüzel aufruft. Zeit müsse man dafür schon haben, sagt die jüngere Frau – sie heisst Duygu Bayburt und ist Pilotin bei Turkish Airlines. Wegen ihrer ungewöhnlichen Arbeitszeiten habe sie manchmal werktags frei, erzählt sie; diese Freizeit nutze sie, um als Beobachterin an Prozessen gegen mutmassliche Frauenmörder teilzunehmen. «Ich habe mich immer aufgeregt, wenn ich von den vielen Frauenmorden gehört oder gelesen habe, ich wollte etwas dagegen tun», erzählt die sie. «Bei der Frauenplattform habe ich gelernt, was ich persönlich dagegen tun kann, und nun komme ich als Beobachterin zu solchen Prozessen und habe schon das Gefühl, dass ich etwas bewege.»

Dem eigenen Ehemann schutzlos ausgeliefert Von der Plattform «Wir stoppen die Frauenmorde» spricht Duygu – einer Bewegung, in der sich tausende Frauen in der ganzen Türkei zusammengetan haben, um der Gewalt gegen Frauen entgegenzutreten. 474 Frauen in der Türkei wurden nach Zählung der Vereinigung im vergangenen Jahr von ihren Ehemännern oder Partnern getötet – darunter vermutlich auch die Hausfrau und Mutter Ayten Adigüzel, deren Ehemann dafür heute vor Gericht steht. «Ein relativ typischer Fall», sagt Oya Ucar, die ältere der beiden Frauen im Café. «Ayten ist wie viele andere Frauen lange von ihrem Mann bedroht worden, und wie viele andere hat sie keinen Schutz bekommen.»