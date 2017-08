Der 65-Jährige bekleidete das Amt schon mehrere Male, zuletzt von 2008 bis 2012. Offizielle Gründe für die Entlassung von Tebboune wurden nicht genannt. Er soll während seiner Amtszeit Probleme mit einem einflussreichen Geschäftsmann gehabt haben, der dem Staatsoberhaupt nahe stehen soll.

Algerien hatte Anfang Mai ein neues Parlament gewählt. Stärkste politische Kraft wurde die Nationale Einheitsfront FLN von Bouteflika. Ouyahia ist Mitglied vom Koalitionspartner, der Demokratischen Nationalen Sammlung (RND).

Algerien hat vor allem mit wirtschaftlichen Problemen wegen des Ölpreisverfalls zu kämpfen. Nach den Umbrüchen in der arabischen Welt blieb die Lage in Algerien, das in den 1990er Jahren einen Bürgerkrieg mit Islamisten erlebt hatte, relativ stabil.