"Die Kämpfe dauern an", fügte der Leiter der Organisation, Rami Abdel Rahman, hinzu. Die mit Ankara verbündeten Rebellen erklärten, sie seien "von Osten und Westen" in die Stadt vorgedrungen. Einwohner vor Ort sagten der Nachrichtenagentur AFP, die noch anwesenden Zivilisten versteckten sich in Kellern.

Der Sender CNN Türk berichtete, türkische Einheiten seien vom Südosten aus in die Stadt eingedrungen. Eine Bestätigung von türkischer oder kurdischer Seite gab es zunächst nicht.

In den vergangenen Tagen hatten die türkischen Einheiten und ihre Verbündeten die Schlinge um die Stadt Afrin immer enger gezogen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren angesichts der erwarteten Offensive mehr als 200'000 Menschen aus der mehrheitlich kurdischen Stadt geflüchtet.

Die in Grossbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben von Informanten in Syrien. Sie können von Medien kaum überprüft werden.

Die Türkei geht seit Januar mit verbündeten syrischen Islamistenmilizen in der Region Afrin gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor. Die Regierung in Ankara sieht die YPG wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation an.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gedroht, nach Afrin auch Manbidsch und andere Städte in der Region anzugreifen.