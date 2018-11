Weidel wusste seit September 2017 von den Geldern. Pikanterweise wurde das Geld für Anwaltsrechnungen und den Bundestagswahlkampf in sozialen Medien ausgegeben, die Spende wurde also offenkundig eingesetzt. Am späten Mittwochabend ergriff die Partei die Flucht nach vorne, um Medienberichten über die nächste dubiose Spende zuvorzukommen.

Die AfD räumte eine weitere Grossspende – dieses Mal über 150 000 Euro – ein. Das Geld ist laut Berichten Mitte Februar auf Weidels Kreisverband Bodensee von einer Stiftung in Belgien eingegangen. Warum schon wieder ausgerechnet an Weidels Wahlkreis gespendet wurde, konnte der von deutschen Medien in Holland ausfindig gemachte Geldgeber nicht erläutern. Seis drum: Spenden aus der EU sind grundsätzlich zulässig, müssen aber ab einer Höhe von 50 000 Euro dem Bundestag gemeldet werden. Wie schon bei der Schweizer Spende, die erst im April 2018 zurückbezahlt wurde, wurde der Bundestag auch über die Gelder aus Belgien nicht informiert. Im Mai transferierte die AfD die Gelder aus Belgien in voller Höhe zum Absender zurück. Wiederum viel zu spät.