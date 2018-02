«Hört endlich auf Putin!»

Wagner ist als Konvertit möglicherweise übereifrig, er möchte seinen muslimischen Glaubensbrüdern beweisen, wie stark sein Glaube ist. Müsste er da nicht für Schutz und Hilfe seiner aus den Bürgerkriegsgebieten in Syrien, dem Irak oder dem Jemen flüchtenden Glaubensbrüdern in Deutschland einstehen, anstatt geschlossene Grenzen zu propagieren? «Wir müssen den Glaubensbrüdern in ihrer Heimat helfen. Die Kriege müssen mit Putins Hilfe beendet werden. Hört endlich auf Putin!» Die Flüchtlingskrise habe das deutsche Volk wachgerüttelt: «Die Deutschen haben sich daran erinnert, dass sie ihre Kultur und ihre Identität besser schützen müssen.»

Bis vor kurzem war Wagner Vize-Kreisvorsitzender der AfD in Havelland, Brandenburg. Ende Oktober des vergangenen Jahres ist er zum Islam übertreten, zunächst verschwieg er das seiner Partei. Seit Januar wissen sie in der AfD Bescheid über den wundersamen Werdegang von Arthur Ahmad Wagner. Die Partei würde den Konvertiten am liebsten loswerden. Das erzählt Wagner selbst. «Die AfD braucht mich. Ich bleibe in der AfD», sagt er trotzig. Der Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz sagt: «Der Islam per se gehört nicht zu Deutschland, daran hat sich nichts geändert.» Kablitz versucht noch das Beste aus dem Fall Wagner für seine Partei herauszuholen: «Das macht sehr positiv deutlich, dass die AfD nicht intolerant ist.»

«Da haben Kinder zugeschaut»

Wagner will Brücken schlagen zwischen Muslimen und Konservativen. Es fällt einem schwer, zu glauben, dass ihm das gelingen wird. Bisweilen driften seine Ausführungen ins Bizarre ab. Etwa dann, wenn er erzählt, wie er als engagierter evangelischer Christ, der in Riga nach eigenen Angaben ein halbes Jahr Theologie studiert hatte und später in seiner Heimatgemeinde Falkensee bei Berlin Gemeindeleiter in der evangelischen Kirche war, vom Glauben an die Bibel abgekommen ist. Es sei alles aus dem Ruder gelaufen, sagt Wagner.

Zuerst war da die positive Wahrnehmung seiner Kirche der Ehe für alle gegenüber. Dann lief der Pfarrer aus seiner Gemeinde bei der Schwulen- und Lesbenparade am Christopher Street Day mit. «Da haben Kinder zugeschaut. Die Seelen der Kinder werden verunreinigt.» Wagners Stimme hebt sich: «Die Kirche ist eine linke, politische Organisation, die dem Vaterland Schaden zufügt.» Der Frage, ob er die Scharia über das deutsche Grundgesetz stelle, weicht er aus. «Mit Menschen, die nicht Muslime sind, darf ich noch nicht über die Scharia diskutieren.»

Wagner, Vater eines Sohnes, 20, und einer Tochter, 22, beide wie auch Wagners Ehefrau Nicht-Muslime, hat es eilig. Er zieht seinen schwarzen, dicken Wollmantel an, einen schwarzen Hut auf sein Haupt. Er möchte nun endgültig aus der Kirche austreten. Heute noch. Danach fährt er weiter nach Berlin in die Moschee. Zu seinen Glaubensbrüdern. «Dort fühle ich mich zu Hause.»