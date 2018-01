Ob ein Anfangsverdacht vorliege, sei noch zu prüfen, sagte Willuhn. Der nächste mögliche Schritt sei dann ein Ermittlungsverfahren. Doch bis das eingeleitet werden könne, müsse erst einmal die Immunität der Politikerin aufgehoben werden.

Die Kölner Polizei zeigte sich am Dienstag überrascht, dass der Tweet solch hohe Wellen geschlagen hatte. Nach Angaben einer Sprecherin werde zu jeder Grossveranstaltung - so auch bei Fussballspielen, Konzerten und Demonstrationen - in mehreren Sprachen getwittert. Auch an Silvester 2016 habe man die Neujahrsgrüsse unter anderem auf Arabisch übermittelt.