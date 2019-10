Die Jubiläumsausgabe des Friedensnobelpreises geht an den äthiopischen Premier Abiy Ahmed Ali für seine Leistung im Friedensprozess. Das gab das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo bekannt.

Der 45-jährige Premierminister Ahmed gilt als Hoffnungsträger und hat nach einem jahrzehntelangen Krieg ein Friedensabkommen mit dem Nachbarstaat Eritrea geschlossen und in Äthiopien einen demokratischen Reformprozess in Gang gesetzt.

Nomminiert waren 301 Kandidatinnen und Kandidaten. Nämlich 223 Personen und 78 Organisationen.

Zu den ganz grossen Favoriten zählte auch die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg. Sie wäre die jüngste Preisträgerin gewesen. Das Nobelkomitee wollte die Frage nach den Chancen von Greta Thunberg nicht kommentieren. Es entspreche nicht den Gepflogenheiten über Personen zu reden, die den Preis nicht erhalten haben.

