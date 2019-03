Die Kinder mussten in ihren Schulzimmern bleiben. Die Lehrer haben ihnen aber nicht erzählt, was passiert ist. Das wird dann die Aufgabe von meinem Mann und mir sein, unserem Sohn diese Geschehnisse zu erklären. Ich verstehe es ja selbst noch gar nicht und bin jetzt auch viel zu müde, um darüber nachzudenken.

2011 war Christchurch mit einer Tragödie konfrontiert, als ein starkes Erdbeben grosse Teile der Stadt zerstörte. Stefi Porter Haag erlebte damals das Erdbeben hautnah mit. 8 Jahre später folgt die nächste Tragödie: Terroristen töteten in zwei Moscheen 49 Menschen. Es ist 23 Uhr in Christchurch, als wir die Lengnauerin telefonisch erreichen. Sie ist nach diesem Tag, verständlicherweise, sehr müde, aber trotzdem bereit, uns zu erzählen, wie sie sich fühlt.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vom Attentat hörten?

Zuerst ist mir regelrecht schlecht geworden! Ich finde keine Worte für dieses Attentat, es ist einfach nur unglaublich. Warum tut jemand so etwas? Und warum ist das in Christchurch passiert, schon fast am Ende der Welt? Einer der Terroristen soll ja hier aufgewachsen sein. Ich kenne Christchurch nur als friedliche Stadt, hier leben so viele Menschen mit den verschiedensten kulturellen Hintergründen zusammen. Und normalerweise tragen nicht einmal die Polizisten Waffen.

Ich finde es auch ganz schrecklich, dass da einer mit einer GoPro-Kamera alles gefilmt und auf Social Media live übertragen hat. Ein Freund von mir hat sich das Video angeschaut, ihm ist schlecht geworden. Ich bin froh, habe ich es selbst nicht gesehen und habe auch meinen Freunden über meine Facebook-Seite mitgeteilt, dass ich davon abrate, sich das anzuschauen.