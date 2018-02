Hinter ihren Fassaden hat längst der Kapitalismus Einzug gehalten. Sparkasse, Shoppingcenter, hippe Cafés, in denen der Cappuccino so viel kostet wie an der Zürcher Bahnhofstrasse. Es hat Discos und Clubs rund um den «Alex».

Der Alexanderplatz und seine Umgebung gelten in Polizeikreisen als Hotspot der Gewalt. In den letzten Monaten hat sich der «Abschnitt 32», wie er in Polizeikreisen genannt wird, zu einem der gefährlichsten Plätze der 3,5-Millionen-Metropole entwickelt. Etwa 7500 Straftaten jährlich registrierte die Polizei seit 2015 auf dem «Alex».

Im Schnitt geschehen hier täglich 18 Straftaten. Nicht selten kommt es auch zu Massenschlägereien, Messerstechereien und sexuellen Übergriffen. Unruhig ist es hier vor allem nachts an den Wochenenden.

Hektik an der Jannowitzbrücke

Routine für die drei Beamten bei ihrer Patrouille. Ein Obdachloser wird gebeten, sich einen anderen Platz zu suchen, an dieser Stelle hier gab es erst vor zwei Tagen Tumulte zwischen Obdachlosen. Flaschen flogen, Scheiben klirrten.

Wenig später, kurz vor zwanzig Uhr. Zwei Männer rumänischer Herkunft haben sich an den Rand eines Spielplatzes beim «Alex» gesetzt, trinken Hochprozentiges. Zigarettenstummel und leere Flaschen liegen neben ihnen am Boden. Alkohol darf hier nicht konsumiert werden.

Der Aufforderung der Beamten, den Müll zu entsorgen und den Platz zu verlassen, kommen die beiden Männer nur zögernd nach, sie wollen eine Grundsatzdebatte anstossen. Jetzt geht es plötzlich um die Deutschen und «die Roma», eine belastete Geschichte. Murrend ziehen sie dann doch davon. «Die Rumänen arbeiten hart, damit es Deutschland gut geht!», ruft nun einer in gebrochenem Deutsch den Beamten hinterher.

20.15 Uhr, U-Bahn-Station Alexanderplatz. An der Haltestelle der Linie U8 sitzt ein Mann auf einer der Wartebänke. Er ist den Beamten bestens bekannt. «Mehrfachstraftäter», sagt Jens Müller und geht auf den Mann zu. Der etwa 25-Jährige hat für den Alexanderplatz einen Platzverweis wegen mehrfacher sexueller Belästigung. Er darf sich hier nicht aufhalten. Der Betroffene muss den Ort verlassen.