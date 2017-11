Auf die Zweistaatenlösung angesprochen, meint Isra: «Vor der zweiten Intifada hätte ich ihr zugestimmt. Heute frage ich mich: Warum sollten es die Israeli bei der aktuellen Grenze belassen?» Es sei Teil der israelischen Mentalität, das Territorium vergrössern zu wollen. «Wir müssen unsere eigenen Konditionen stellen, schliesslich sind wir die, denen etwas gestohlen wurde», stellt die Palästinenserin klar. «Israel soll aufhören, unsere Märtyrer als Terroristen zu bezeichnen, und die Siedlungen und die Kontrollstellen im Westjordanland entfernen.»

Das Westjordanland ist seit dem Oslo-Abkommen in drei Gebiete unterteilt, dazwischen kontrolliert das israelische Militär palästinensische Autos. «Wir wissen nie, wie lange wir in ein anderes Dorf brauchen. Manchmal schliessen sie die Strasse auch.»

Problem der Anschläge lösen

Anschläge auf Israeli seien Notwehr oder eine Folge grosser Wut, sagt Isra. «Wir sind einer täglichen Diskriminierung durch israelische Soldaten ausgeliefert.» Obwohl Ramallah im von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrollierten Gebiet liegt, dringen israelische Soldaten immer wieder ein. «Sie verhaften Jugendliche und dringen in unsere Häuser ein. Alles unter dem Vorwand der Sicherheit.» Das beeinflusse die Jugend psychisch enorm. «Trotzdem müssen wir das Problem mit den Anschlägen lösen, um unser Bild in der Welt zu verbessen.»

Trotz all der Schwierigkeiten kommt es für Isra nicht infrage, Palästina zu verlassen. «Wir glauben an uns. Wir wurden so erzogen, dass wir dieses Land nicht verlassen können. Wenn wir dies tun, verlieren wir unser Land.» Kritik übt sie jedoch auch an der palästinensischen Regierung. «Abbas macht vieles falsch. Er ignoriert viele unserer Forderungen, wir werden nicht nach unserer Meinung gefragt.» Weniger Kritik übt sie hingegen an der Hamas. Während diese im Westen oft ohne Zweifel als Terrororganisation gilt, nimmt die junge Palästinenserin die Hamas in Schutz: «Sie sind Teil der Palästinenser.» Auch wenn sie in Bezug auf die Religion zu extrem seien, erfüllten sie eine wichtige Aufgabe. «Was sie tun, ist legitime Notwehr. Vor allem im letzten Gaza-Krieg. Das erwarten wir von ihnen.»

Ein einziger Staat

Den Optimismus hat Isra noch nicht aufgegeben: «Ich glaube an die Einstaatenlösung. Auch wenn ich weiss, dass Israel dem nicht zustimmen wird.» Israel habe nicht das Recht auf einen jüdischen Staat. «Ich habe kein Problem mit Juden, aber ich glaube, dass Palästina allen Religionen gehören soll.»

Israelische Freunde hat Isra keine, auch einen Austausch der Zivilbevölkerung lehnt sie ab. «Dies hat schon früher nicht geklappt. Und am Ende sind es sowieso die Politiker, die entscheiden.»