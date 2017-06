Laut der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Epizentrum des Bebens im Meer elf Kilometer südlich der Küstenstadt Plomari an der Küste der Insel Lesbos und nordwestlich der türkischen Millionenmetropole Izmir. Die Stösse waren noch in der rund 330 Kilometer entfernten Stadt Istanbul sowie in Griechenland zu spüren. Es kam zu Nachbeben.

Das Hauptbeben ereignete sich vor der Küste des Bezirks Karaburun in der Provinz Izmir. Bezirksbürgermeister Muhammet Özyüksel sagte dem Nachrichtensender CNN Türk, das Beben habe etwa 15 bis 20 Sekunden gedauert. Es sei sehr stark gewesen.

"So einen Stoss habe ich noch nie erlebt. Ich habe gedacht, das Gebäude stürzt ein", sagte Öyüksel mit Blick auf die Bezirksverwaltung. Ihm lägen aber keine Angaben über Opfer oder Schäden vor. CNN Türk berichtete, in Karaburun sei nach dem ersten Beben ein Nachbeben mit einer Stärke von 4,9 verzeichnet worden.