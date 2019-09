Für Branchen und Tätigkeiten mit hohen Risiken erarbeitete die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva) in Zusammenarbeit mit den betroffenen Branchen in die tägliche Arbeit integrierbare Regeln, wie sie am Montag mitteilte. Beispielsweise "acht lebenswichtige Regeln für den Hochbau" oder "Sieben lebenswichtige Regeln für den Strassentransport".

Werde eine dieser Regeln verletzt, so müssten die Arbeit sofort eingestellt und die gefährliche Situation beseitigt werden, heisst es weiter.

Die Suva lancierte nun die neue Präventionskampagne "Das Leben ist schön, so lange nichts passiert", um diese "lebenswichtigen Regeln" der Öffentlichkeit bekannter zu machen.