Winterthur (ZH): 32-jährige Mutter leblos in Wohnung gefunden

Am Dienstagmittag wurde in einer Wohnung in Oberwinterthur eine tote Frau aufgefunden. Die 32-jährige Serbin wurde laut Kantonspolizei Zürich Opfer eines Tötungsdeliktes. Der mutmassliche Täter - ein 76-jähriger Mann aus Serbien - ist verhaftet worden. Die verstorbene Frau hinterlässt ein knapp zweijähriges Kind.