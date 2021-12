Anwohner spricht über den tödlichen Stromunfall in Meilen

In der Nacht auf Samstag kletterten zwei 19-Jährige auf eine Rangierlokomotive in Meilen. Einer der beiden wurde dabei durch einen Stromschlag getötet. Ein Anwohner erzählt, wie er den nächtlichen Unfall miterlebt hat. «Meine Frau erwachte um 2 Uhr morgens, als es zweimal laut knallte. Danach hörte sie eine Frau laut herumschreien», so die Schilderungen des Augenzeugen am Samstagnachmittag.

18.12.2021, 16.50 Uhr