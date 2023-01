Als Snack getarnt: Flugpassagier schmuggelt lebende Schlangen und Echsen in Chipstüten und Alufolie

Am israelischen Flughafen Ben Gurion konnten Zollbeamte einen dreisten Tierschmuggler stoppen. Der junge Mann hatte lebende Schlangen und Echsen in leere Snack-Verpackungen und Alufolie gewickelt und so als Zwischenverpflegung getarnt.