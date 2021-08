Transfers und Testspiele – die grosse Fussball-Übersicht

Trainer: Daniel Tarone (seit April 2021).

Zuzüge: Raphael Mollet (Zug 94), Dario Jankovic (United Zürich), Edison Veseli (Windisch), Stefan Stamenkovic (YF Juventus II), Alessio Caputo (GC U18), Levin Di Iorio (FCZ U17), Vitor Huvos (Freienbach), Genti Shehi (Team Aargau U16), Loris Ramadani (GC U16), Lorent Jashani.

Abgänge: Flo Da Silva, Moritz Nebel (beide Uster), Edmir Asani (2. Mannschaft), Silvano Kessler, Filip und David Ilic, Michele Pepe.

Ergebnisse Vorbereitungsspiele: Zug 94 (1. Liga) - Dietikon (2. Liga Interregional) 1:2. FCD-Torschützen: Machado, Meyer. Dietikon - Windisch (2. Liga) 5:0. FCD-Torschützen: Machado (2), Huvos, Pa Modou, Di Iorio.

Ausblick: Samstag, 7. August: Baden (1.), auswärts, 11 Uhr. Samstag, 14. August: Schlieren (2.), heim, 18 Uhr. Meisterschaftsstart am Samstag, 21. August, mit einem Auswärtsspiel gegen Zofingen (20 Uhr, Trinermatten).

1. Vorrunde in der Cup-Qualifikation am 20. November mit einem Auswärtsspiel gegen Red Star.