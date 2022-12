13-jährige Velofahrerin fährt in stehenden Lastwagen – unbestimmt verletzt

Eine 13-jährige Velofahrerin ist am Dienstagmorgen in Marthalen im Zürcher Weinland in einen stehenden Lastwagen gefahren. Der Grund dafür ist noch unklar. Das Mädchen zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu.