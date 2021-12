Volketswil 100'000 Franken erbeutet: Unbekannte sprengen Geldautomat Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomat in Volketswil ZH gesprengt. Sie erbeuteten Bargeld in der Höhe von rund 100'000 Franken. 22.12.2021, 09.59 Uhr

Unbekannte sprengten einen Geldautomaten in Volketswil und erbeuteten Bargeld. Kapo ZH

Die Täter sprengten den Automaten kurz nach 2.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei wurde der in die Fassade eingebaute Geldautomat zerstört und das Gebäude erheblich beschädigt. Die Täter konnten trotz der sofort eingeleiteten Fahndung flüchten.

Diese Art der Kriminalität nimmt stark zu: Erst am Dienstag sprengten Unbekannte bereits einen Bankomaten am Bahnhof Luzern. Dies sorgte für Chaos im Pendlerverkehr: Der Bahnhof musste aus Sicherheitsgründen am frühen Morgen vorübergehend komplett gesperrt werden. Am Mittwoch muss sich ausserdem erstmals ein Bankomat-Bomber vor dem Bundesstrafgericht verantworten. (abi)