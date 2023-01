Toter Bub in Zürich: Staatsanwaltschaft eröffnet Strafverfahren

Unfall Toter Bub in Zürich: Staatsanwaltschaft eröffnet drei Strafverfahren Die Zürcher Justiz hat wegen des Todes eines Fünfjährigen am Escher-Wyss-Platz in Zürich drei Strafverfahren eingeleitet. Verdacht bestehe bei zwei Autofahrern und einem Lastwagenchauffeur. Aktualisiert 04.01.2023, 20.02 Uhr

Trauer am Unfallort: Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft drei verdächtige Verkerhsteilnehmer ins Visier genommen. Keystone

Am 21. Dezember wurde am Zürcher Escher-Wyss-Platz ein fünfjähriger Bub tot in der Nähe der Tramgeleise aufgefunden. Gestorben ist das Kind mutmasslich durch einen Verkehrsunfall. Von einem fehlbaren Fahrzeuglenker fehlte aber jede Spur.