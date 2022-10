Zürcher Stadtrat will Subventionen für Filmfestival erhöhen

Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Vor der «Tomate» prägte die Sonnendrogerie Leutwyler die Geschichte des markanten Hauses im Stadtzentrum

Das Gebäude am Ende der Kirchstrasse in Dietikon wurde 1910 dank eines Lotteriegewinns gebaut. In den über 100 Jahren bis zu seinem Abriss diesen Frühling ist viel passiert. Ein Rückblick.