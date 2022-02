Zürich: IG Seepärke gegen «Verzögerungstaktik» für Mythenpark

IG Seepärke will keine «Verzögerungstaktik» für Mythenpark – beim Seerestaurant herrscht dagegen Einigkeit

Die IG Seepärke, die per Initiativen einen «Mythenpark» am Zürcher Seebecken sowie ein Seerestaurant am Bürkliplatz fordert, ist mit dem Vorgehen des Stadtrates nicht einverstanden. Einen Gegenvorschlag für den «Mythenpark» auszuarbeiten sei «Verzögerungstaktik». Einer Abstimmung sieht die IG «gelassen entgegen».