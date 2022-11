Zürich/Schlieren Privatisierung abgelehnt: Die Kantonsapotheke fällt in die Hände des Unispitals Der Zürcher Kantonsrat hält wenig vom Vorschlag eines privaten Konsortiums, das die Kantonsapotheke in Schlieren übernehmen wollte. Die Wettbewerbskommission könnte dem Parlament noch einen Strich durch die Rechnung machen. Sven Hoti Jetzt kommentieren 07.11.2022, 17.20 Uhr

Die Kantonsapotheke versorgt das Unispital, das Kantonsspital Winterthur, die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK) und die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) mit Arzneimitteln. Sandra Ardizzone

«Die Geschichte ähnelt einem Trauerspiel», fasste Kantonsrätin Nicole Wyss (AL, Zürich) die politische Debatte rund um die Verselbstständigung der Kantonsapotheke (KAZ) in Schlieren zusammen. Anfang 2016 reichten die Kantonsräte Cyrill Von Planta (GLP) und Benjamin Fischer (SVP) einen ersten Vorstoss dazu ein. Viele Jahre wurde darüber beraten und der Entscheid hinausgezögert. Nun kam das langwierige Geschäft am Montag im Kantonsrat zu einem (vorläufigen) Ende.

Der Kantonsrat sprach sich mit 136 zu 30 Stimmen für die Umwandlung der KAZ in eine Aktiengesellschaft und den Verkauf an das Universitätsspital aus – und stimmte damit dem Vorschlag des Regierungsrates und der zuständigen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit zu. Ein Rückweisungsantrag der FDP hingegen und damit die Bitte zur nochmaligen Überarbeitung der Vorlage blieb mit 27 Ja- zu 139 Nein-Stimmen erfolglos.

FDP wollte fünfmonatige öffentliche Ausschreibung

Der Rückweisungsantrag stammte von Kantonsrätin Bettina Balmer (FDP, Zürich) und sah vor, eine öffentliche Ausschreibung für die Kantonsapotheke mit Frist bis 31. März 2023 durchzuführen. «Trotz der bereits verstrichenen Zeitspanne erachten wir einen letzten Aufschub als zumutbar. Vor allem, wenn so die beste Lösung gefunden werden kann», sagte Linda Camenisch (FDP, Wallisellen) stellvertretend für die abwesende Bettina Balmer.

Der Antrag fusste auf dem Vorschlag eines privaten, laut eigenen Aussagen finanzstarken Konsortiums aus verschiedenen Pharmaziefirmen, Apothekern und weiteren Investorinnen. Das Konsortium KAZ hatte dem Kantonsrat Ende September überraschend den Vorschlag unterbreitet, die Kantonsapotheke zu kaufen. Das Kollektiv ist davon überzeugt, dass die Leistungen der KAZ von Privaten besser erbracht werden könnten und der Staat dadurch nicht direkt in Konkurrenz mit der Privatwirtschaft treten würde.

«Ein grotesker Schlenker»

Die Mehrheit des Kantonsrats sah dies allerdings anders; für sie war der Zug bereits abgefahren. «Die Kantonsapotheke hat Angestellte, die endlich einmal Klarheit wollen», sagte Kantonsrat Roman Schmid (SVP, Opfikon) gleich zu Beginn der Sitzung.

Kantonsrat Andreas Daurù (SP, Winterthur) sprach im Zusammenhang mit dem Minderheitsantrag von einem «grotesken, kafkaesken Schlenker dieser Geschichte». Gerichtet an die FDP und das Konsortium sagte er: «Es hiess immer, die KAZ sei nichts wert. Nun soll sie auf einmal eine Perle sein.»

Im Rat sorgte das Vorgehen des Konsortiums für viel Argwohn und Unverständnis. Man wisse bis heute nicht, welche Geldgeber hinter dem Konsortium steckten, was «sehr skurril» sei, sagte Kantonsrätin Nicole Wyss (AL, Zürich). «Aufgrund einer Medienmitteilung jahrelange Arbeit für nichtig zu erklären, ist unlauter», sagte Jeannette Büsser (Grüne, Horgen). Für sie ist nicht auszuschliessen, dass es dem Konsortium nur darum gehe, eine mögliche Konkurrenz aus dem Weg zu räumen.

«Vier Jahre der Ungewissheit sind genug»

Die Kantonsapotheke sei unverzichtbar für die Versorgungssicherheit der kantonalen Spitäler, betonte Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). So stelle sie pro Jahr 46'000 individuell auf die Patientinnen und Patienten abgestimmte Krebstherapien her. «Es ist nicht klug, sich in einer Notlage oder für die Versorgung nicht gewinnbringender Medikamente auf ein privates Konsortium verlassen zu müssen.»

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP). Ennio Leanza / Keystone

Vom Angebot des Konsortiums habe sie über die Presse erfahren, sagte Rickli. Ein konkretes Übernahmeangebot sei keines vorgelegen. Wer genau hinter diesem Konsortium stecke, wisse man ebensowenig. Rickli:

«Es bleibt leider der Eindruck, dass es mit dem Antrag oder auch dem Konsortium nur darum ging, die Verselbstständigung zu verzögern.»

Mit Verweis auf den Rückweisungsantrag der FDP sagte Rickli, eine öffentliche Ausschreibung würde mindestens ein Jahr dauern, und nicht nur fünf Monate. Und danach müsste eine neue Gesetzesvorlage erarbeitet und wiederum darüber diskutiert und abgestimmt werden. Dies könnte schlimmstenfalls wiederum fünf Jahre in Anspruch nehmen, so Rickli. «Vier Jahre der Ungewissheit sind meines Erachtens genug.»

Apothekerverband hat Anzeige erstattet

Ende gut, alles gut? Nicht wirklich: Der Apothekerverband des Kantons Zürich hat vor zwei Wochen eine Anzeige bei der Wettbewerbskommission (Weko) eingereicht gegen den Kanton. Die Vorlage verstosse «in verschiedenen Belangen gegen die verfassungsmässig garantierte Wettbewerbsfreiheit» und verfälsche «den freien Wettbewerb in wichtigen Bereichen», schreibt der Verband in einer Mitteilung. Präsident des Verbands ist Lorenz Schmid, der auch Mitglied im Konsortium KAZ ist.

Die Weko bestätigt auf Anfrage den Eingang der Anzeige. In einem ersten Schritt würden nun alle Parteien, vom Kanton bis zum Apothekerverband, angehört, erklärt ein Weko-Sprecher. Er lässt allerdings durchblicken, dass die Möglichkeiten der Weko beschränkt sind – insbesondere jetzt, da das Gesetz bereits vom Parlament verabschiedet wurde. «Wir können das Parlament nicht zwingen, etwas zu unternehmen», erklärt der Sprecher nur.

Alt FDP-Kantonsrat und Präsident des Konsortiums KAZ Rolf Walther. zvg/Reto Schlatter

Die Weko müsse nun prüfen, ob die Umsetzung der Vorlage «gegen wirtschaftliche Interessen aber ohne private Mitwirkung» überhaupt rechtens ist, sagt Rolf Walther, alt FDP-Kantonsrat und Präsident des Konsortiums, auf Anfrage. «Erst dann wird sich das Konsortium je nach Rückmeldung auflösen oder das Thema nochmals aufgreifen.» Vorerst harre man der Dinge und werde keine weiteren Aktivitäten unternehmen.

Das Konsortium zeigt sich enttäuscht über den Entscheid des Kantonsrats. «Vor allem, weil die Vorlage unausgereift ist», sagt Walther. Das Gesetz, so wie es nun verabschiedet wurde, lasse vieles offen, übertrage dem Unispital Risiken und «wenig konkrete Verantwortung über eine eigentlich privat-wirtschaftliche Aufgabe». Zudem fehlte eine konkrete Zweckbestimmung. «Wie bei der Axpo geht man das Risiko ein, in etwas hineinzulaufen, das man im Nachhinein bereut.»

