Street Parade im Jahr vor Corona: Ob es auf der Zürcher Quaibrücke am Samstag wohl wieder so voll wird? Alexandra Wey/Keystone

Zürichs Megaparty DJ-Nächte im Luxushotel, Drogen und Verkehr: So steht es um die Street Parade 2022 Nach coronabedingter Pause rollt am Samstag die Street Parade erstmals seit 2019 wieder an. Hunderttausende Techno-Fans, Partyfreudige und Schaulustige dürften sich am Zürcher Seebecken tummeln. Hier ein paar wissenswerte Fakten dazu. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 11.08.2022, 16.00 Uhr

Die Street Parade kehrt zurück: Ab 13 Uhr gibt's am Samstag wieder Technoklänge von den acht Bühnen entlang der Paraderoute ums Zürcher Seebecken. Ab 14 Uhr rollen die 26 Love Mobiles beim Utoquai an – dekorierte Lastwagen, die mit DJs und Tanzgruppen bestückt sind. Der Truck-Umzug via Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz dauert bis etwa 22 Uhr und endet beim Hafen Enge. Um Mitternacht ist dann auch bei den acht Bühnen Schluss mit der Gratisbeschallung.

Es seien in- und ausländische Love Mobiles am Start, die von Deep-House bis Hardstyle sämtliche Musikstilrichtungen im Bereich Electronica spielen, schreiben die Veranstalter. Und weiter: «Mit dem Amnesia sowie dem Nassau Beach Club aus Ibiza sind erneut zwei Love Mobiles mit globaler Ausstrahlung am Umzug dabei.» Gleichzeitig zuckeln unter anderem die Zürcher Clubs und Labels «BabaBeatz», «Akt Family» oder «Klaus» mit ihren Trucks durch die Menschenmenge.

Traditionsgemäss treten die DJs an der Street Parade ohne Gage auf. Internationale Top-Acts, wie sie etwa auf der Hauptbühne zu erleben sind, erhalten aber von den Veranstaltern eine Übernachtung im Nobelhotel Baur au Lac, heisst es auf Anfrage bei den Veranstaltern.

Partyvolk vor einer der Bühnen der Street Parade 2013. Matthias Scharrer

Die Start-Stage beim Restaurant Frascati am Utoquai ist das erste Love Mobile der Parade. Sie wird vom Partylabel Amnesia aus Ibiza bespielt. Hauptbühne ist die Opéra Stage beim Bellevue. Dort sind die internationalen Headliner der Street Parade am Mischpult. Namentlich und der Reihe nach: ein Überraschungsgast, dann Adriatique, Ida Engberg, Monika Kruse, Fjaak, Chris Liebing und Reinier Zonneveld.

Ein paar Schritte limmatabwärts findet sich am Hechtplatz die Swiss Innovations Stage. Sie ist Schweizer Musikschaffenden der elektronischen Subkultur gewidmet. Die Center Stage beim Bürkliplatz am See wird vom Label AllINeed aus Ibiza bespielt; die Rakete Stage bei der Stadthausanlage am Bürkliplatz vom Zürcher Label Rakete; die Swiss Clubbing Stage beim Kongresshaus von Resident DJs ausgesuchter Schweizer Clubs. Die Generations Stage bei der Rentenanstalt rockt von Deephouse-Beats bis hin zu Goa-Klängen.

Der Hardstyle-Truck schliesslich, das letzte Love Mobile der Parade, stoppt gegen 21.30 Uhr an der Stockerstrasse, um die Fans schneller, harter Beats zum Abtanzen zu bringen.

Für die Street Parade werden erstmals rund 100 zusätzliche WC-Anlagen abseits der Paraderoute in der Altstadt platziert, ergänzend zu den vielen eigens für die Megaparty aufgestellten WCs entlang der Route. Deren genaue Anzahl und Standorte konnte Street-Parade-Sprecher Stefan Epli auf Anfrage nicht nennen. Nur so viel: «Es sind sehr viele.» Bei Hunderttausenden Feiernden wird es allerdings wohl auch diesmal Wildpinkler geben, die der Party einen unangenehmen Nachgeschmack verleihen.

Street Parade 2016: Viele Leute hinterlassen viel Müll. Matthias Scharrer

Der durchschnittliche Street-Parade-Gänger hinterlässt laut Angaben der Veranstalter 130 Gramm Abfall. Zur Street Parade kamen zuletzt 850'000 Menschen; das ergab rund 90 Tonnen Müll. Entlang der Route sind Abfall-Sammelstellen platziert, wo Mülltrennung möglich ist. Speiseabfälle werden zu Biogas verarbeitet. Die an den Ständen verkauften Getränke sind in rezyklierbaren PET-Flaschen und Aludosen verpackt. Glasflaschen sind an der Street Parade wegen Scherbengefahr verpönt.

Die Megaparty lockt immer noch viel junges Volk an, obwohl sie längst ein generationenübergreifender Anlass ist. Schliesslich fand die erste Street Parade 1992 statt, ihre Gründerinnen und Gründer sind um die 50 Jahre alt. Nachdem die Street Parade wegen Corona in den letzten beiden Jahren ausfiel, handelt es sich nun um die 29. Ausgabe.

Es empfiehlt sich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen. Im Zürcher Verkehrsverbund fahren die Nacht-S-Bahnen und Busse bis 4 Uhr morgens, die SBB setzen zudem Extrazüge ein.

In der Innenstadt gibt es wegen der Street Parade zahlreiche Fahr- und Halteverbote, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Auch an den Umleitungsrouten seien viele Parkplätze vorübergehend aufgehoben, um eine möglichst reibungslose Verkehrsabwicklung zu ermöglichen.

Man kann natürlich ohne Drogen feiern. Aber an der Street Parade werden auch legale und illegale Drogen konsumiert. Fachleute von Saferparty Streetwork sind während der gesamten Parade mit einem mobilen Labor auf dem Bürkliplatz präsent, um zu beraten und Substanzen zu analysieren. Sie raten dringend davon ab, an der Street Parade Drogen zu kaufen; diese seien oft falsch deklariert und könnten daher enorme Gesundheitsrisiken bergen, wie es in einer Mitteilung des Stadtzürcher Sozialdepartements heisst.

Ein Bus, ebenfalls vom Sozialdepartement, bietet zudem am Samstag von 14 bis 19 Uhr auf dem Tessinerplatz Aufklärung über die Gefahren übermässigen Alkoholkonsums und des Mischkonsums von Alkohol und Drogen.

Ebenfalls wichtig: Genug nicht-alkoholische Getränke trinken, es wird heiss am Samstag. Empfohlen sind drei Deziliter Wasser pro Stunde; zudem Gehörschutz, besonders für Kinder – und geschlossene Schuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Mehr zu Gesundheitsrisiken: siehe unten.

Veranstalter ist der nicht-profitorientierte Verein Street Parade. Er beziffert die Kosten der Street Parade auf 2,8 Millionen Franken. Haupteinnahmequelle ist der Getränkeverkauf. Aus Gewinnen werden jeweils Rücklagen für die nächste Street Parade gebildet. Diese seien nach den beiden Coronajahren nun aufgebraucht, sagte Street-Parade-Präsident Joel Meier kürzlich im Interview mit der «Limmattaler Zeitung».

Joel Meier, Präsident des Vereins Street Parade. Matthias Scharrer

Die Pandemie hat die Veranstalter nachdenklich gestimmt: «Think» lautet das Motto der Street Parade 2022. Also: Denke. Nur: Woran? Vielleicht daran, dass Corona noch nicht vorbei und weiterhin Vorsicht geboten ist. Obwohl das Ansteckungsrisiko beim Tanzen unter freiem Himmel vergleichsweise gering ist, wie Meier im Interview betonte.

Auch an die zunehmend aufkommenden Affenpocken ist zu denken. Sie werden vor allem beim Sex übertragen, selten auch durch engen Körperkontakt beim schwitzigen Tanzen mit nacktem Oberkörper, wie der Infektiologe Benjamin Hampel dem «Tages-Anzeiger» sagte.

Zu denken wäre auch daran, dass die Street Parade offiziell immer noch eine Demonstration für Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz ist. Was ja auch nicht schlecht in unsere Zeit passt.

