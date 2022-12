Zürich/Fahrweid Wie ein Studierendenverein Tausende Tonnen CO2 aus der Umwelt entfernen will Der Zürcher Studierendenverein Circular Horizon entwickelt eine Technologie, um in Bioabfällen gespeichertes CO 2 in Biokohle abzulagern. Diese käme unter anderem der Landwirtschaft zugute. Der Prototyp steht in der Fahrweid. Sven Hoti Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es braucht eine drastische Veränderung in den nächsten Jahren, wenn wir das Klimaziel erreichen wollen», sagt Vereinsmitglied Timo Schneider. Mathias Förster

Steigende Temperaturen, schmelzende Polkappen, mehr Brände, Dürren, Überschwemmungen und Migrationsbewegungen: Das sind nur einige der klimabedingten Veränderungen, auf die der Weltklimarat IPCC regelmässig hinweist. Es sind längst keine Schreckensszenarien mehr, sondern schon heute teilweise Tatsachen.

Um noch Extremeres zu verhindern, hat sich die internationale Staatengemeinschaft im Pariser Klimaabkommen dazu bekannt, unter anderem über die Senkung des CO 2 -Ausstosses den langfristigen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Gemäss letztem Teilbericht des IPCC ist es noch nicht zu spät, dieses Ziel zu erreichen. Dazu muss zum einen die Bevölkerung ihren Beitrag leisten. Zum anderen bedarf es neuer Technologien.

Das Team arbeitet in einem Überseecontainer

Zu Letzterem etwas beitragen möchte ein von Studierenden geführter Verein mit über 40 Personen aus verschiedenen, vor allem Schweizer, Universitäten. Unter dem Namen Circular Horizon haben sie eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Kohlenstoffdioxid aus der Umwelt zu entfernen und in Biokohle abzulagern. Vor eineinhalb Wochen hat der Verein sein Projekt an der Empa in Dübendorf vorgestellt.

Biokohle entsteht, wenn beispielsweise Pflanzenreste unter Sauerstoffausschluss auf 300 bis 600 Grad Celsius erhitzt werden. Der Prozess nennt sich Pyrolyse. Diese führt Circular Horizon mit einem eigens dafür konstruierten Reaktor durch. Das zylinderförmige, in Aluminium verpackte Objekt, ein Prototyp, steht auf dem Gelände der Agir AG in der Fahrweid, und zwar in einem zweieinhalb auf sechs Meter grossen Überseecontainer, der von der Firma zur Verfügung gestellt wird.

Ein Teil des Teams von Circular Horizon an der Empa in Dübendorf. zvg

Mit dem Reaktor bindet der Studierendenverein das CO 2 , das in abgestorbenen Pflanzenteilen gespeichert ist. In der Natur würden die Pflanzen nämlich zerfallen und das in ihnen enthaltene CO 2 wieder in die Umwelt gelangen. So wird es dauerhaft – gemäss Studien mindestens 100 Jahre lang – gespeichert. Die Idee ist nicht neu, Circular Horizon will sie jedoch auf möglichst kostengünstige Art und Weise umsetzen.

Anwendung findet die Biokohle etwa in der Landwirtschaft als Dünger zur Verbesserung der Bodenqualität. Durch ihre solide Struktur und die grossen Poren eigne sie sich besonders gut dazu, erklärt Vereinsmitglied Timo Schneider vor Ort. Weiter könne sie als Isolationsmaterial für Gebäude und als teilweiser Ersatz für Zement in der Betonherstellung eingesetzt werden – laut Schneider weitere Möglichkeiten, den CO 2 -Ausstoss klimaschädlicher Prozesse abzufangen.

Als Nebenprodukt des Prozesses entstehen Wärme und Gas. Ein Teil des Gases werde wieder zur Erhitzung eingesetzt, der andere Teil und die Wärme könnten anderweitig verwendet werden, etwa für Fernwärme, erklärt Schneider. Es entsteht also ein beinahe geschlossener Kreislauf. Ausserdem arbeitet das Team daran, neben Pflanzenresten und Gehölz auch Lebensmittelreste in den Reaktor einzuspeisen. Es wäre laut Schneider das erste Mal, dass so etwas gelinge.

Sie wollen 1000 Tonnen CO 2 pro Jahr abfangen

Mit dem derzeitigen Prototyp können die Studierenden rund 200 Tonnen CO 2 aus der Umwelt entfernen. Zum Vergleich: Gemäss Bericht des Weltklimarats müssten weltweit rund sechs Gigatonnen (sechs Milliarden Tonnen) pro Jahr entfernt werden, um das Ziel des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Bereits für das nächste Jahr plant Circular Horizon eine grössere Pilotanlage, die rund 1000 Tonnen CO 2 pro Jahr entfernen könnte – also ein Sechsmillionstel der erforderlichen Menge.

Schneider ist klar, dass mit dem Projekt die Welt nicht gerettet wird. Deshalb brauche es auch verschiedene Technologien. Er betont:

«Wenn man 99 Prozent der möglichen CO 2 -Einsparungen umsetzt, dann macht eine solche Lösung, wie wir sie erarbeiten, Sinn.»

Sprich: Das Engagement aller ist trotz allem nötig. «Es braucht eine drastische Veränderung in den nächsten Jahren, wenn wir das Klimaziel erreichen wollen», sagt der Umweltnaturwissenschafter von der ETH Zürich. «Aber wir haben noch eine Chance.»

Der Prototyp des Reaktors steht in der Fahrweid einem zweieinhalb auf sechs Meter grossen Überseecontainer. Mathias Förster

Man wolle aktiv an einer Lösung arbeiten, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, betont Schneider. Eine Handvoll Personen hat den Verein Circular Horizon vor rund einem Jahr gegründet. Inzwischen sind 45 Köpfe aus etwa 13 unterschiedlichen Studienrichtungen dabei; von der Umweltnaturwissenschafterin über den Mediziner bis zur Ingenieurin und dem Marketingexperten, vom Bachelorstudenten bis zur Doktorandin.

Bis dato kostete das Projekt 60'000 Franken

Es war ein zentraler Gedanke der Studierenden, verschiedene Disziplinen für das Vorhaben heranzuziehen. «Solche Themen sollten fächerübergreifend angegangen werden», findet Schneider. Er betont, wie wichtig es sei, sich kritisch und aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema auseinanderzusetzen. «Es gibt viele Lösungen für das Problem.» Wichtig sei es deshalb, diese mit Personen aus unterschiedlichen Fachrichtungen zu diskutieren.

Der Verein ist gemeinnützig organisiert und lebt von Sponsorengeldern. Zu ihren Sponsoren gehören bereits namhafte Unternehmen wie etwa die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) oder der Zementhersteller Sika. Für das Projekt hat Circular Horizon bereits rund 60'000 Franken ausgegeben. Nächstes Jahr wird dieser Betrag gemäss Schneiders Schätzung um einiges höher ausfallen.

«Wichtig für uns ist die Motivation», sagt Schneider. Neben seinem Studium hat der Umweltnaturwissenschafter noch zwei Nebenjobs. Circular Horizon sei ein erheblicher Zusatzaufwand für sie alle, aber auch ein «Herzensprojekt», wie er betont.

Längerfristig ist es dem Verein ein Anliegen, ein Netzwerk aus Wissenschafterinnen und Wissenschafter und Vertreterinnen und Vertretern aus der Industrie unterschiedlichster Fachrichtungen in der Schweiz aufzubauen, das sich mit Klimathemen auseinandersetzt. Eine Idee wäre etwa die erste Schweizer Klimakonferenz. Bis dahin dürfte es noch eine Weile gehen. Für Schneider und seine Vereinskolleginnen und -kollegen geht es jetzt erst einmal darum, ihr Projekt auszubauen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen