Unterstützung Wenn alltägliche Dinge zum Problem werden, dann helfen Beistandspersonen – was Sie dazu wissen müssen Aufgaben, Kosten, Bedingungen: die sieben wichtigsten Fragen und Antworten zur Situation im Kanton Zürich. Sven Hoti 13.03.2023, 05.00 Uhr

Beiständinnen und Beistände unterstützen hilfsbedürftige Menschen bei den unterschiedlichsten Aufgaben. Symbolbild: FG Trade/E+/Getty

«Wow, so viele Dinge an einem Tag. Bist du in dem Fall so etwas wie ein Superheld?», fragt das Kind seinen Vater, der beim Znacht über seinen Arbeitstag berichtet. Er habe einem seiner Klienten durch den Behördendschungel geholfen, einer anderen Klientin zu einem Vorstellungsgespräch verholfen und für einen dementen Herrn den Wohnungsverkauf erledigt. «Jeder Tag ist anders», heisst es am Ende des Videos, das der Verein Berufsbeistandschaften des Kantons Zürich kürzlich veröffentlicht hat (mehr dazu am Ende des Textes). Doch was sind Beistandschaften genau? Das Wichtigste in der Übersicht.

Beistandspersonen unterstützen Personen bei Angelegenheiten, die sie selber nicht mehr erledigen können. Diese umfassen die unterschiedlichsten Bereiche vom täglichen Einkauf über die Bezahlung von Rechnungen bis hin zur Verwaltung von Liegenschaften und Konten. Sie werden von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) eingesetzt. Es gibt vier Arten von Beistandschaften, wobei diese auch miteinander kombiniert werden können:

Bei der Vertretungsbeistandschaft vertritt die Beistandsperson die hilfsbedürftige Person bei gewissen Angelegenheiten, weil die Person diese nicht mehr selber ausführen kann. Falls nötig, kann die Kesb die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person einschränken.

Bei der Mitwirkungsbeistandschaft muss die hilfsbedürftige Person für bestimmte Handlungen jeweils das Einverständnis der Beistandsperson einholen.

Bei der Begleitbeistandschaft fungiert die Beistandsperson nur als Beraterin oder Berater. Voraussetzung ist, dass die hilfsbedürftige Person in bestimmten Bereichen urteilsfähig ist und mit der Beistandsperson kommunizieren kann.

Für die umfassende Beistandschaft muss die hilfsbedürftige Person dauerhaft urteilsunfähig, eine Gefahr für sich selbst und somit besonders hilfsbedürftig sein. Die Beistandsperson vertritt die Betroffenen in den wichtigsten Lebensbereichen, die Handlungsfähigkeit entfällt.

Anrecht auf eine Beistandschaft haben Personen mit einem sogenannten Schwächezustand. Diese Personen leiden zum Beispiel an einer Krankheit wie Demenz oder haben psychische oder kognitive Einschränkungen. Darunter fallen aber auch Personen, die aufgrund von Unerfahrenheit gewisse Aufgaben nicht wahrnehmen können. Ein Beispiel wäre etwa eine Witwe, deren Finanzgeschäfte bislang immer von ihrem Mann getätigt wurden und die nun Hilfe benötigt.

Eine Beistandschaft wird von der Kesb des jeweiligen Bezirks angeordnet. Dafür muss ihr eine Gefährdungsmeldung oder ein entsprechender Antrag vorliegen. Die Kesb ernennt eine jeweils dafür geeignete private oder Berufsbeistandsperson. Dafür steht ihr ein Pool von Beistandspersonen zur Verfügung. Die Gemeinden sind dafür zuständig, dass es jeweils genügend Berufsbeistandspersonen hat. Es können auch mehrere Beistandspersonen für eine hilfsbedürftige Person zuständig sein. Die Beistandspersonen müssen gegenüber der Kesb mindestens alle zwei Jahre Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen.

Das kommt ganz auf die Aufgaben an, welche die Beistandspersonen übernehmen müssen. Der Preis wird je nach Zeitaufwand, Schwierigkeit und Verantwortung berechnet. In der tiefsten Kategorie ist mit Kosten zwischen 1000 und 2000 Franken für zwei Jahre zu rechnen, in der höchsten zwischen 15’000 und 25’000 Franken. Im Schnitt rechnet die Kesb Bezirk Dietikon für zwei Jahre mit Kosten von rund 4000 Franken plus Spesenersatz für eine private Beistandsperson. Durch Berufsbeistandspersonen geführte Mandate sind grundsätzlich in der gleichen Höhe entschädigt. Die Entschädigung geht allerdings an die Gemeinde als Arbeitgeberin, die ihnen einen Monatslohn auszahlt.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) setzt die Beistandspersonen ein. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Die Fallzahlen von Beistandschaften nehmen kontinuierlich zu. Die neusten Zahlen dazu stammen aus dem Jahr 2021. Die Kesb hat in dem Jahr schweizweit insgesamt für 100’593 Erwachsene Schutzmassnahmen verordnet. Das sind 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr, unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums 1,8 Prozent mehr. Mit 84 Prozent ist die Beistandschaft die häufigste der von der Kesb angeordneten Massnahmen.

Ja, heisst es unisono aus den Gemeinden Zürich, Dietikon, Schlieren, Urdorf und Aesch. Zwar sei der Fachkräftemangel auch im Sozialwesen spürbar, geben die Verantwortlichen zu bedenken, doch liessen sich aktuell alle Stellen in diesem Bereich besetzen.

In der Stadt Zürich sei das auch dank der polyvalenten Arbeitsweise der Beschäftigten möglich, sagt Julia Köpfli, stellvertretende Mediensprecherin der Sozialen Dienste Zürich. Die Sozialarbeitenden führten einerseits Mandate im Auftrag der Kesb im Bereich des Erwachsenen- und Kindesschutzes und betreuten andererseits auch Sozialhilfe-Klientinnen und -Klienten. Auch private Beistandspersonen habe es genug.

Beim Mandatszentrum Erwachsenenschutz Dietikon, das für die Gemeinden Dietikon, Urdorf und Aesch zuständig ist, seien bei der letzten Vakanz für eine Berufsbeistandschaft zwar «merklich» weniger Bewerbungen eingegangen als bei früheren Jobinseraten, sagt Leiterin Valerie Marending, die auch Vorstandsmitglied des Vereins Berufsbeistandschaften Kanton Zürich ist. Auch die Gemeinde Schlieren verzeichne aktuell keinen akuten Mangel an Beistandspersonal, sagt Patrick Schärer, Geschäftsleiter der Stadtverwaltung.

Für die privaten Beistandschaften im Bezirk Dietikon ist die Kesb Bezirk Dietikon zuständig. «Wir sind in einer glücklichen Situation, es setzen sich bemerkenswert viele Personen sehr engagiert für dieses Amt ein», sagt Kesb-Bezirkspräsidentin Esther Studer. Wenn es die Situation zulasse und die Betroffenen dies wünschten, würden soweit möglich private Beistandspersonen eingesetzt. 36,5 Prozent aller Beistandschaften für Erwachsene im Bezirk würden durch Private, oft Angehörige, geführt. Das sei im kantonsweiten Vergleich einer der höchsten Werte. Dennoch freue man sich über Neuinteressierte. Diese könnten sich direkt beim jeweils zuständigen Kesb-Standort melden.

Theoretisch ja. Von den Berufsbeistandspersonen wird eine Ausbildung auf Tertiärstufe verlangt, von den privaten hingegen nicht. Unabhängig davon empfiehlt die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kokes) aber ein breit gefächertes Kompetenzprofil und eine hohe psychische Belastbarkeit. Auf der Website der Stadt Zürich findet sich zudem ein Informationsblatt zu weiteren Anforderungen, die private Beistandspersonen erfüllen sollten.

So wirbt der kantonale Fachverein für den Beruf der Beistandsperson. Video: Youtube/VBZH

