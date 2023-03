Zürich 1 von 200 Kilometern geschafft: Was die Stadt zum Fortschritt beim Einbau von Flüsterbelägen sagt Die Stadt Zürich setzt nicht nur auf Tempo 30, sondern neuerdings auch auf Flüsterbeläge. Dabei kann sie auch in den Kanton Aargau blicken, der schon seit 2012 auf diese Unterlage setzt. Sven Hoti Jetzt kommentieren 19.03.2023, 05.00 Uhr

An einem Teil der Stauffacherstrasse im Kreis 4 hat die Stadt Zürich bereits Flüsterbeläge eingebaut – weitere sollen folgen. Andrea Zahler

Im April 2022 hat die Stadt Zürich verkündet, innerhalb von 25 Jahren rund 200 Strassenkilometer mit lärmarmen Belägen ausstatten zu wollen. Seither wurde rund ein Kilometer verbaut, wie Roger Muntwyler, Mediensprecher des städtischen Tiefbauamts, auf Anfrage mitteilt: im Kreis 3 die Uetlibergstrasse im Abschnitt zwischen Giesshübel- und Haldenstrasse und im Kreis 4 die Stauffacherstrasse zwischen Feld- und Herman-Greulich-Strasse.

«Mit dem bisherigen Fortschritt sind wir zufrieden», hält Muntwyler fest. Das gesteckte Ziel solle erreicht werden, indem lärmarme Beläge im Rahmen von Strassenbauprojekten eingebaut werden. Ziel sei es aber, konventionelle Beläge erst zu ersetzen, wenn sie am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind. «So erfolgt keine teure Restwertabschreibung und das koordinierte Bauen kann sichergestellt werden.»

Dieses Jahr sollen in der Stadt Zürich folgende weiteren Strassenabschnitte mit Flüsterbelägen ausgestattet werden: die Höngger-/Limmattalstrasse im Abschnitt Wipkingerplatz bis Ottenbergstrasse im Kreis 10 und die Kanonengasse/Ankerstrasse zwischen Molken- und Militärstrasse sowie die Langstrasse im Abschnitt Stauffacher- bis Sihlhallenstrasse im Kreis 4.

Keine Kehrtwende, sagt die Stadt

Die Stadt Zürich hat lange auf lärmarme Beläge verzichtet. Stattdessen setzte sie auf Geschwindigkeitsreduktionen, vereinzelt auch auf Lärmschutzwände und -fenster. Von einer Kehrtwende will die Stadt aber nichts wissen. Man setze seit Jahren auf verschiedene Massnahmen, um die Lärmbelastungen zu reduzieren, sagt Muntwyler. Lärmarme Beläge seien eine zusätzliche Massnahme an Orten, wo es trotz Tempo 30 noch zu lärmig ist.

«Zudem musste zuerst geprüft werden, ob der Einsatz von lärmarmen Belägen in Zürich überhaupt möglich und sinnvoll ist», sagt Muntwyler. Dies etwa, weil Flüsterbeläge eine kürzere Lebensdauer hätten. Dafür habe es verschiedene Tests gebraucht. «So konnten wir die Tauglichkeit und Wirksamkeit verschiedener Varianten im städtischen Gebiet prüfen und geeignete Beläge für den künftigen Einsatz ermitteln.»

Auch an der Uetlibergstrasse im Kreis 3 gibt es seit letztem Jahr einen Flüsterbelag. Andrea Zahler

140'000 Menschen von Lärm betroffen

Etwa ein Drittel der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, rund 140’000 Menschen, lebt an Strassen, an denen es zu laut ist. Das ist problematisch, denn zu viel Lärm ist gesundheitsschädlich. Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) listet unter anderem Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Krankheiten als mögliche Folgen auf. Deshalb verlangte der Bund von den Kantonen und Gemeinden, ihre Strassen bis Anfang 2018 entsprechend zu sanieren. Die Frist wurde mittlerweile auf den 31. Dezember 2024 verlängert.

Zürich kämpft seit 2012 gegen den Strassenlärm. Zwei bisherige Sanierungsetappen beinhalteten Geschwindigkeitsreduktionen (Stichwort: Tempo 30). In einem Stadtratsbeschluss von Ende 2021 zog der Stadtrat ein ernüchterndes Fazit. Mit den bisher umgesetzten Temporeduktionen habe lediglich knapp ein Fünftel der von übermässigem Lärm Betroffenen entlastet werden können. «Die bundesrechtliche Vorgabe der Strassenlärmsanierung ist also bei weitem nicht erfüllt.»

Daher hat der Stadtrat die dritte Etappe gestartet, welche neben Tempo 30 auch weitere Lärmsanierungsmassnahmen beinhaltet. Im April 2022 hat die Stadt Zürich angekündigt, auch auf Flüsterbeläge zu setzen. Und zwar überall dort, wo Tempo 30 nicht ausreicht oder umsetzbar ist. Davon profitieren sollen bis zu 110’000 Menschen.

Sechs Millionen Franken Mehrkosten im Jahr

Gemäss Bafu werden die Lärmemissionen um rund drei Dezibel reduziert, wenn Tempo 30 statt Tempo 50 gilt. Dies entspricht akustisch einer Halbierung des Verkehrs. Noch weniger Lärm gibt es, wenn zusätzlich zur Temporeduktion von 50 auf 30 auch noch ein Flüsterbelag eingebaut wird. Die Stadt Zürich geht davon aus, dass diese Kombination den Lärm um fünf Dezibel reduziert.

Mit Flüsterbelägen lässt sich der Lärm direkt an der Quelle bekämpfen, zudem beeinträchtigen sie – anders als Lärmschutzwände – das Ortsbild nicht. Es gibt aber auch Nachteile. Der grösste ist die Lebensdauer: Bei lärmarmen Belägen ist sie mit 10 bis 15 Jahren mur etwa halb so lang wie bei konventionellen Belägen. Daher geht die Stadt Zürich von mehr Baustellen und damit auch höheren Kosten aus; rund sechs Millionen Franken mehr im Jahr, an denen sich auch der Bund beteiligt.

Ab einer Geschwindigkeit von etwa 25 Kilometern pro Stunde dominieren die Rollgeräusche auf dem Asphalt. Andrea Zahler

Flüsterbeläge unterscheiden sich von konventionellen Belägen durch ihre Korngrösse und die Grösse der Hohlräume: Je kleiner das grösste Korn eines Belagsgemisches ist und je grösser die Hohlräume dazwischen sind, desto leiser ist ein Belag. Gemäss Bafu gilt ein Belag dann als lärmarm, wenn er im Vergleich mit einem konventionellen Belag am Ende seiner Lebenszeit noch mindestens ein Dezibel mehr «schluckt».

Ab einer Geschwindigkeit von etwa 25 Kilometern pro Stunde dominieren laut Bafu die Reifen auf der Strasse den Verkehrslärm – und nicht etwa die Motoren. Die Motoren sind in den letzten Jahren zwar leiser geworden. Allerdings, so gesteht auch der Kanton Zürich auf seiner Website ein, würden diese Verbesserungen durch schwere Fahrzeuge und breitere Reifen wieder zunichtegemacht.

Kanton Aargau zieht positives Fazit

Um herauszufinden, wie sich die Flüsterbeläge auf die Dauer schlagen, lohnt sich auch der Blick über die Kantonsgrenze. Der Kanton Aargau hat in der Deutschschweiz eine Pionierrolle inne. Er setzte schon 2012 auf einzelnen Strecken auf lärmarme Beläge, seit 2015 verbaut er sie innerorts flächendeckend. Bis Ende 2022 hat er gemäss eigenen Angaben 107 Kilometer Flüsterbelag verbaut, was rund einem Fünftel der gesamten Innerortsstrecken entspricht.

«Aus unserer Sicht überwiegt der akustische Nutzen die Mehrkosten bei weitem», sagt Simone Britschgi, Mediensprecherin beim Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau. Je nach gewähltem Flüsterbelag betrage die Lärmreduktion drei bis neun Dezibel. Am Ende ihrer Lebenszeit liege die Wirkung noch bei minus einem bis minus vier Dezibel gegenüber ihrem Ursprungszustand.

Der Kanton Aargau nimmt eine Pionierrolle bei Flüsterbelägen ein. Auf der Buchserstrasse in Aarau wurde zum Beispiel bereits ein solcher Belag eingebaut. zvg/Kanton Aargau

Der reine Einbau eines Flüsterbelags sei zwar gleich teuer wie derjenige eines konventionellen Belags, sagt Britschgi. Aufgrund der geringeren Lebensdauer müssten die lärmmindernden Beläge aber früher ersetzt werden. «Unser Erhaltungsmanagement rechnet mit Mehrkosten von zwei Prozent pro Jahr gegenüber einer Strategie mit konventionellen Belägen.»

Wie es um den Nutzen der lärmarmen Beläge steht, untersucht aktuell auch das Bafu. Es führt eine Studie zur Ökobilanz und den Lebenszykluskosten von Flüsterbelägen durch und vergleicht die Ergebnisse mit denjenigen von konventionellen Belägen. Dafür analysiert das Bafu schweizweite Daten. Die Ergebnisse dürften noch mehr Klarheit schaffen zum Thema.

