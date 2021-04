Winterthur Warten auf die Rückkehr nach Vietnam: Fritz Schenkel lebt seit über einem Jahr im Zimmer 406 Fritz Schenkel checkte im letzten Frühling im Park Hotel Winterthur ein. Seither lebt der Hotelier als Hotelgast in seiner alten Heimat und wartet darauf, dass er zurück nach Hanoi kann. Delia Bachmann

27.04.2021, 17.27 Uhr

Mit schnellen Schritten führt Fritz Schenkel durch die Gänge des Park Hotel. Vor einer Tür, die einen Spalt breit offensteht, hält er plötzlich an: «Kommen Sie nur herein», bittet der 69-Jährige ins frisch gereinigte Hotelzimmer. Obwohl es nicht das seine ist, weiss er allerhand darüber zu berichten. Etwa wann das Badezimmer zum letzten Mal renoviert wurde. Spätestens jetzt hält man ihn für den Hoteldirektor, der er ja auch ist. Nur eben nicht in diesem Hotel.

Für grosse Ketten wie Hilton und Swissôtel arbeitete Schenkel in leitenden Positionen in Asien. Für Kempinski führte er diverse Hotels in China. Oft begleitete er auch den Bau von neuen Hotels. Zuletzt betreute er von Hanoi aus ein Hotelprojekt in Nha Trang im Süden von Vietnam.

«Die Schweizer haben in Asien den Ruf, ein Auge für Details zu haben»,

erklärt Schenkel. So schaue er etwa, dass der Wasserdruck stimme und der Brandschutz diesen Namen auch verdiene. Im Februar vor einem Jahr stieg Schenkel in den Flieger nach Kloten. Nicht wissend, dass er aus Winterthur nicht mehr so schnell wegkommen würde.

Im Juli 2019 verstarb sein jüngerer Bruder überraschend an einem Herzschlag. Bei Schenkels erstem Besuch reichte die Zeit für nicht viel mehr als die Beisetzung. Als die Annonce mit der Danksagung in dieser Zeitung erschien, war Schenkel schon wieder in Hanoi. Im Februar 2020 kehrte er zurück, vor allem um die Wohnung in Seuzach aufzulösen, in der schon seine Mutter gelebt hatte. «Es hatte noch tonnenweise Ware drin. Auch viele Antiquitäten aus dem Rossberg», sagt Schenkel. Bis 1979 führten seine Eltern das bekannte Restaurant am Stadtrand in fünfter Generation.

Nach seiner Ankunft lebte er zuerst je einen Monat im Hotel Wartmann und im Hotel Ibis. Länger konnte er nicht bleiben, weil die beiden Häuser wegen Corona schlossen: «Sie setzten mich von einem Tag auf den anderen vor die Tür», erinnert sich der gestrandete Hotelier. Für ihn war das aber nicht allzu schlimm: «Ich bin mir dieses Leben gewöhnt.» Von einer Mitarbeiterin erfuhr er, dass das Park Hotel noch offen war. Also packte er seine Koffer und checkte in Zimmer 406 ein.

Schon seit langem allzeit bereit für die Abreise

«Ich fühle mich wohl hier», sagt Schenkel. Und doch sieht man es seinem Zimmer nicht an, dass er seit einem Jahr hier lebt. Es gibt weder Fotos, noch persönlichen Schnickschnack. Dafür einen schwarzen Ohrenwecker, ein akkurat gefaltetes Pyjama und einen unberührten Obstteller. Neben der Tür stehen zwei gepackte Koffer. Vier weitere an der Wand neben dem Bett: «Vielleicht kann ich in 14 Tagen schon abreisen», sagt Schenkel. In seinem Beruf müsse man immer auf Stand-by sein. Er steht von der Bettkante auf und geht auf den Balkon mit Sicht auf das Stadthaus.

Selbst jetzt sieht er aus, als wäre er im Dienst: Er trägt einen dunkelblauen Dreiteiler mit Nadelstreifen, der beim Gehen kaum eine Falte wirft. Dazu ein weisses Hemd und eine Krawatte, die passt. Die schlohweissen Haare sind sorgfältig gekämmt. Die schwarzen Lederschuhe glänzen, ohne zu blenden. Alles für den Fototermin? Schenkel verneint: «Das Tenü ist wichtig in meinem Metier.» Er hätte das gleiche Outfit getragen, einfach ohne die Krawatte:

«Als Hotelier besitze ich kein Casual Wear.»

Dafür aber umso mehr Anzüge, Hemden und Schuhe.

Für seine Garderobe und einige Erinnerungsstücke aus dem Rossberg habe er im Haus seiner Cousine in Berg am Irchel sogar eine Wohnung gemietet. Sie befindet sich in der Nähe der Wirtschaft zur Trotte, die früher von den Eltern der Cousine geführt worden sei. «Es ist ein schönes Dörfli. Aber für mich wäre es unvorstellbar, da zu leben», sagt Schenkel. Er ist überzeugt, dass er sich dort langweilen und vereinsamen würde: «Es gibt dort keinen einzigen Laden.»

In den ersten Monaten war Schenkel mit seinem Schicksal nicht allein. Sechs Geschäftsleute aus Osteuropa und Kanada warteten im Park Hotel ebenfalls darauf, ihren Heimflug anzutreten. Irgendwann war nur noch Schenkel da. Er habe immer wieder bei der vietnamesischen Botschaft in Bern nachgehakt, aber bislang kein Arbeitsvisum erhalten: «Wir sind auf der schwarzen Liste, weil wir zu viele Coronafälle haben.»

Philip Albrecht führt das Park Hotel seit dreieinhalb Jahren. Er mag sich an keinen Gast erinnern, der länger blieb als Fritz Schenkel. Generell seien Dauergäste sehr selten. Das gebe es sonst höchstens mal, wenn jemand wegen eines Umzugs vorübergehend ins Hotel ziehe. «Er gehört schon fast zur Familie», sagt Albrecht über seinen Langzeitgast. Das liege aber nicht nur an der Dauer des Aufenthalts: Schenkel sei zuvorkommend, gut im Smalltalk und stets adrett gekleidet:

«Man merkt, dass er selbst Hotelier ist.»

Neues Quartier ist für ihn wie Science-Fiction

Ein typischer Tag beginnt für Schenkel am immer gleichen Tisch im Restaurant mit einem Joghurt und einem Kaffee mit kalter Milch. Danach setzt er sich an den Computer im «Internet Corner», den ihm bisher niemand streitig gemacht hat. Per Mail hält er Kontakt zu den Angestellten in Vietnam. Für das Mittagessen sucht er die Take-away-Geschäfte der Stadt auf: «Ich bin überall Stammgast», sagt Schenkel, der ursprünglich im noblen Baur au Lac eine Kochlehre gemacht hatte.

Auch sonst sei er nicht einsam. Obwohl er so lange im Ausland lebte, habe er stets Kontakt zur «Basis» behalten. An den Nachmittagen empfängt er Besuch in der Lobby oder erkundet die Umgebung mit dem Mietauto und manchmal auch in ­Begleitung einer Bekannten: «Dieses Neuhegi ist für mich wie Science-Fiction.» Es sei unglaublich, wie sich das Winterthurer Hegi-Quartier verändert habe: «Früher gab es da nur Wiesen und die Sulzer-Hallen.» An den Abenden sieht er fern, am liebsten die «Tagesschau» oder «Mini Schwiiz, dini Schwiiz»: «Ich habe da einen grossen Nachholbedarf.»

Ein anständiger Rabatt für den Dauergast

Es gab auch schon Abende, an denen er allein im Restaurant ass. An den Wochenenden sei dank des «Eat&Sleep»-Specials mehr los. Zwischen 40 und 50 Gäste buchen jeweils ein Zimmer, um mal wieder auswärts zu essen. «Das ist natürlich eine ganz andere Ambiance.» Am Sonntag ist der Spuk dann wieder vorbei, und am Montag wirke das Hotel fast schon gespenstisch leer. Auch das Personal ist auf einem Minimalbestand. Das Hotel werde praktisch nur von den Lernenden geführt.

Die reduzierten Leistungen sind auch im Sinn von Schenkel. So wird etwa sein Zimmer nur einmal pro Woche gereinigt: «Mehr braucht es auch nicht.» Für seinen Gastgeber hat er jedenfalls nur Lob übrig:

«Philip Albrecht ist von mir aus gesehen ein guter Hoteldirektor.»

Dieser habe ihm einen grossen Rabatt gewährt. Für sein Zimmer, das sonst über 200 Franken pro Nacht kostet, zahlt er den halben Preis: «Das ist sehr anständig.» Am höchsten rechnet er ihm an, dass er das Hotel offenliess: «Die Leute werden das nicht vergessen, auch ich nicht.»