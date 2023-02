Zürich Wieso der Katzensee nichts mit Katzen zu tun hat und dort einst Landesverräter hingerichtet wurden Der Katzensee bei Affoltern und Regensdorf ist ein Naturjuwel, Erholungs- und Badeort mit ereignisreicher Geschichte. Eine neue Schrift blickt zurück. Sven Hoti Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ruhiges Idyll unweit der gehetzten Stadt Zürich: Abendsonne entlang des Katzensees am Freitag, 11. Februar 2022. Bild: Michael Buholzer/Keystone

«Der Katzensee hat die grösste Badtüechli-Dichte von ganz Mitteleuropa.» Das sagte Max Ruckstuhl von Grün Stadt Zürich 2008 gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Er berief sich dabei auf eine Studie der ETH Zürich aus dem Jahr 1979 zur Erholung am Katzensee in Zürich Affoltern und Regensdorf. Ob das heute auch noch genauso gilt, ist unklar. Zweifellos gehört der Katzensee aber noch immer zu den meistbesuchten Badis in der Stadt Zürich.

Erholung, Vergnügen, Naturschutz: Am Katzensee prallen viele Interessen aufeinander. Die Gegend musste sich in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder neuen Bedürfnissen anpassen. Der Autor Kurt Bannwart hat die lange und bewegte Geschichte dieses Ortes in «Geschichte und Geschichten rund um die Katzenseen» zusammengefasst. Anfang Jahr hat die Heimatkundliche Vereinigung Furttal das Heft herausgegeben.

Auf rund 100 Seiten führt Bannwart durch die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahrhunderte. Dafür hat er verschiedene Publikationen zum Thema zusammengetragen. Mit seiner Kamera habe er sich kurz nach seiner Pensionierung gut 60 Mal zu allen möglichen Jahres- und Tageszeiten am Katzensee aufgehalten, schreibt er im Vorwort. Eigentlich habe er einen reinen Bildband machen wollen. Nun wurde es ein Heft, das neben dem Text auch zahlreiche Bilder enthält.

Die Katzen und das Problem mit dem Wasser

Bereits zu Beginn räumt Bannwart mit einem Gerücht auf: Mit am See lebenden Katzen hat der Katzensee sehr wahrscheinlich nichts zu tun. Denn Katzen sind bekanntermassen eher wasserscheue Tiere. Vielmehr sei der Name auf einen Alemannen namens Hatto zurückzuführen, der im 6. oder 7. Jahrhundert eine Hütte am Gewässer baute. Nun bedurfte es verschiedener Lautverschiebungen in der deutschen Sprache, die aus dem See des Hatto den See des Katto — den Kattensee — und schliesslich den Katzensee machten.

Der Büsisee wiederum dürfte seinem Namen dem Katzensee zu verdanken haben, von dem er nur unweit entfernt liegt. Auch er zählt zu den Katzenseen. Das Gewässer wurde als künstliches Sammelbecken für die Autobahn-Entwässerung beim Bau der Nordumfahrung von 1978 bis 1985 erstellt.

Der Untere (links) und Obere Katzensee. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Die beiden grössten Katzenseen, der Obere und der Untere, sind miteinander verbunden und werden nur durch Grundwasser und Niederschläge gespeist, oberirdische Zuflüsse fehlen. Entstanden sind die Seen in der letzten Eiszeit, der sogenannten Würmeiszeit. Eine Moräne, also Schuttablagerungen eines Gletschers, hatte die Hügel drumherum geschaffen, die Eisreste die Katzenseen – wobei es anno dazumal noch weitere, kleinere Katzenseen gab. Die meisten davon vermoorten oder verlandeten mit der Zeit.

Entstanden ist eine reichhaltige Landschaft. Sie beherbergt seltene Pflanzen wie etwa das Moorveilchen, eine vielfältige Tierwelt mit über 200 Vogelarten, zudem Reptilien, Amphibien und Wirbellose. Die Moorlandschaft im ganzen Kanton Zürich schrumpfte zwar zwischen 1850 und 2000 um über 90 Prozent, auch die Gebiete um den Katzensee waren betroffen. Grund war der sorglose Umgang der Menschen mit der Natur. Moorregenerationsprojekte seit 1990 haben die Situation jedoch stark verbessert. Seit 1915 steht das Katzensee-Gut unter Schutz.

Strafgefangene leisten Hofarbeit

Massgebend dazu beigetragen hat der Forstmeister Franz Josef Weck. Er hatte den Katzensee und die umliegenden Ländereien 1912 für rund 600'000 Franken der Zivilgemeinde Watt abgekauft. Das entspräche heute gemäss dem Teuerungsrechner des Bundesamtes für Statistik mehr als dem Zehnfachen des Betrags – Geld, das der Forstmeister auch deshalb besass, weil sein Onkel das Patent für Einweckgläser in Deutschland erworben hatte. Sein Sohnemann wiederum vertrieb die Gläser in der Schweiz.

Vor allem war Franz Josef Weck aber ein Naturfreund. Aus diesem Grund stellte er sich auch einer Unterschutzstellung durch den Kanton nicht in den Weg. Wecks Wille zum Erhalt des Naturjuwels ging sogar so weit, dass er den See mit dem Umland und den darauf befindlichen Gebäuden am 10. Mai 1929 dem Kanton verkaufte. Damit wollte er insbesondere verhindern, dass das Land in die Hände von Spekulanten gerät. Der Kanton verpachtete das Land und die Gebäude in den Folgejahren an unterschiedliche Interessenten.

Die Strafanstalt Pöschwies, hier eine Aufnahme vom 31. Januar 1995, liegt in unmittelbarer Nähe des Katzensees. Bild: Dieter Enz/Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich

Unter Franz Josef Wecks Eigentümerschaft entstand eine spezielle Konstellation mit der damals noch neuen Strafanstalt Regensdorf (heute: Pöschwies). Weck verpachtete dem Gefängnis ab 1901 einen Teil seines Bodens, auf dem auch Landwirtschaft betrieben wurde. Ab 1905 halfen erstmals Gefangene mit auf dem Hof, aber auch für sonstige Hilfsarbeiten abseits des Geländes standen sie im Einsatz. Weil immer weniger Gefangene diese Arbeiten noch durchführen wollten und doch immer auch eine Gefahr von ihnen im Freien ausging, war am 1. Juni 1971 dann Schluss damit und zwei Angestellte übernahmen den Hof.

Anfang der 1940er-Jahre gab es in der Schweiz noch die Todesstrafe. Der Bundesrat konnte sie bei der Verletzung militärischer Geheimnisse und bei Landesverrat verhängen. Während des Zweiten Weltkriegs griff er insgesamt 17 Mal zu dieser Massnahme, sieben davon traf Verurteilte, die in der Strafanstalt Regensdorf einsassen. Autor Bannwart nennt das Beispiel des 33-jährigen Schweizers Hans Gröbli. Er soll geheime Informationen an die Deutschen geliefert haben. Am 25. Mai 1943 transportierte ihn ein Kommando der Armee mit einem Lastwagen zu einer Grube, wo es ihn um genau 4.07 Uhr erschoss.

Das Bedürfnis nach Vergnügen und Erholung steigt

Das Katzensee-Gut hatte in den vergangenen Jahrhunderten einige Eigentümer. Autor Bannwart schaut in seinem Heft zurück bis ins 11. Jahrhundert. Anno dazumal errichteten die Freiherren von Regensberg, ein bedeutendes Deutschschweizer Adelsgeschlecht, auf dem Gelände die Burg Alt-Regensberg, auch Altburg genannt. Die Freiherren waren auch die Gründer der Städtchen Grüningen im Bezirk Hinwil und Glanzenberg und hatten das Kloster Fahr gestiftet. Ihr Geschlecht starb 1331 aus, sodass kurzzeitig die Stadt Zürich das Areal übernahm. 1473 verkaufte sie es an das Kloster Wettingen. In dessen Eigentum blieb es über 300 Jahre.

Nach dem Ableben Albert Rordorfs übernahm seine Witwe das Katzensee-Gut. Auf dieser Karte wird mit der guten Lage an einer Bahnlinie und diversen Angeboten wie Bootsfahrten, seltenen Wasserpflanzen und Fischen am See geworben. Bild: Baugeschichtliches Archiv Zürich

Im 19. Jahrhundert kam es zu häufigen Eigentümerwechseln. Die neuen Eigentümer restaurierten das Gut, hinterliessen mit Neubauten aber auch ihre eigenen Spuren. Zu nennen wären etwa Albert Rordorf, der ein chaletartiges Hotel errichten liess (das später einem Brand zum Opfer fiel) und das Gebiet auch sonst touristisch attraktiv machte. Mit dem Baron Emil August Herrmann Wernecke übernahm 1884 eine schillernde Figur das Gut. Zwar bekannt als Behördenschreck, tat er auch viel Gutes für die Gemeinde Regensdorf. Nach ihm übernahm der Zürcher Pferdehändler Rudolf Kieser, der 1908 die heute noch bestehende Jugendstilvilla errichtete. Heute finden dort unter anderem Trauungen statt.

Seit dem Verkauf Franz Josef Wecks 1929 hat der Kanton Zürich die Hoheit über das Katzensee-Gut. Es war in dieser Zeit, als der Katzensee zum Ausflugsort für die breite Bevölkerung wurde. Mit dem Bevölkerungswachstum ergaben sich neue Probleme. Wie lässt sich das Bedürfnis der Bevölkerung nach Erholung und Entspannung mit dem Naturschutz vereinbaren? Es ist eine Frage, die bis heute nicht vollständig geklärt ist. Der Regierungsrat erliess 1956 eine Schutzverordnung, welche die Details der Unterschutzstellung klären sollte. Er musste die Verordnung in den letzten Jahrzehnten wiederholt anpassen, weil sie nicht eingehalten wurde. Gemäss Autor Bannwart betreffen die meisten Verstösse am Katzensee das Betreten von geschützten Gebieten und das Radfahren in Fahrverbotszonen.

Der Katzensee war damals schon gut gefüllt, ob im Sommer 1973 (links) oder im Winter 1985 auf dem zugefrorenen See. Das wirkte sich jeweils auch auf die Parksituation aus (oben). (Bilder: Hans Witschi/Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich/Keystone)

Wildparkierer, Nacktbadende, Partys und Abfälle: Ausflügler störten sich ob des «unsittlichen» Verhaltens am Katzensee. Die Stadt Zürich, die nach der Eingemeindung Affolterns 1934 den Badeplatz führte, errichtete einen FKK-Bereich und sorgte mit Badeaufsehern für geregelte Verhältnisse. Sie liess ab 1967 Infrastruktur wie Garderoben, Duschen, Toiletten und einen Kiosk errichten. Auch gebührenpflichtige Parkplätze und eine Einzäunung sorgten für etwas Beruhigung. Das Mobiliar soll Ende 2023 restauriert werden.

Übrigens: Bekannt ist der Katzensee auch für seine Miniaturdampfbahn. Die 250 Meter lange Nachbildung der Spanisch-Brötli-Bahn im Massstab 1:6 erfreut sich bei den Kleinen grosser Beliebtheit. Sie wurde 1961 eingeweiht und verfügt über eine mit Benzin betriebene «Dampflokomotive» und sieben Personenwagen, in welche die Besucherinnen und Besucher sitzen können. Die Nachbildung wurde in zweijähriger Arbeit von Kurt Landenberger und einem seiner Arbeitskollegen erbaut und befindet sich gleich neben dem altehrwürdigen Restaurant Waldhaus Katzensee.

Die von Kurt Landenberger erbaute Mini-Spanisch-Brötli-Bahn im Jahr 1973. Bild: Hans Witschi/Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen