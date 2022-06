Zürich Wie zwei Start-ups Unternehmen helfen, Mietkosten zu sparen Nicht alle Firmen nutzen ihre verfügbaren Arbeitsplätze voll aus. Gleichzeitig hat sich mit der Pandemie das flexible Arbeiten etabliert. Zwei Zürcher Start-ups profitieren von dieser Entwicklung. Sven Hoti Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

In zahlreichen Büros gibt es ungenutzte Arbeitsflächen. Statt sie einfach leer zu lassen, können Firmen diese über bestimmte Plattformen weitervermieten und so Geld sparen. Ennio Leanza / Keystone

Die Pandemie hat die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett auf den Kopf gestellt. Wer hätte 2019 gedacht, dass die Arbeit je nach Beruf auch genauso gut von zu Hause aus erledigt werden kann? Zwar arbeiten manche Leute inzwischen wieder im Büro, je nachdem im Turnus mit Homeoffice. Eine Rückkehr zu prä-pandemischen Verhältnissen scheint dennoch unwahrscheinlich.

Flexibles Arbeiten ist nicht erst seit Corona ein Thema. Doch die Pandemie könnte zum Beschleuniger für neue Geschäftsmodelle werden. Office Sharing ist eines: Unternehmen, die ungenutzte Arbeitsplätze oder Büroräume haben, vermieten sie an andere Firmen oder Privatpersonen weiter. Damit lassen sich die Kapazitäten besser ausschöpfen und die Unternehmen können erst noch einen Batzen dazuverdienen.

Für die Nutzerinnen und Nutzer ergibt sich der Vorteil, dass sie nicht auf einen bestimmten Arbeitsplatz angewiesen sind, sondern diesen relativ kostengünstig entsprechend ihrer Bedürfnisse wechseln können. Etwa, wenn es darum geht, eine Kundin oder Kunden aus dem Ausland zu treffen. Einfacher geht dies, wenn das Büro nicht allzu weit vom Flughafen oder Bahnhof entfernt ist.

Im Raum Zürich gibt es verschiedene Unternehmen, die solche Plattformen anbieten. Zwar unterscheiden sich die einzelnen Ausführungen teilweise voneinander. Manche vermieten nur für eine bestimmte Zeit, andere dauerhaft. Manche fokussieren sich auf Meetingräume, andere auf Privatbüros und einzelne Arbeitsplätze. Die Grundidee ist jedoch bei allen die gleiche – Leerstände in den Büros zu verringern.

Zwei Firmen, die auf ein solches Geschäftsmodell setzen, sind die Zürcher Start-ups Workspace2go und Maison.

Workspace2go

Das Team von Workspace2go von links nach rechts: Thomas Billeter (Mitgründer und strategischer Berater), Manuele Fumagalli (Mitgründer und CEO), Mira Ebinger (COO) und Nicolas Kämpfen (CPO). Valentin Hehli

Eines der ersten Unternehmen im Raum Zürich mit dieser Idee war Workspace2go. 2015 gegründet, hat sich das Start-up mittlerweile einen Namen gemacht. Rund 500 Firmen vertreiben ihre ungenutzten Arbeitsflächen über die Plattform. Über 3000 überwiegend positive Bewertungen finden sich auf der Website zu den rund 1000 Räumlichkeiten, die auf der Website aufgeführt sind. Heute arbeiten drei feste und diverse weitere freie Mitarbeitende bei Workspace2go.

Gründer des Start-ups ist Manuele Fumagalli. Der 34-Jährige hat nach seiner Banklehre und langjährigen Tätigkeit bei der UBS ein Studium in Banking und Finance absolviert. Es war nach seiner Studienzeit, als ihm die Idee für das Unternehmen kam. An einer Nachhilfeschule, an der er kurzzeitig arbeitete, war ihm aufgefallen, dass ein grosser Teil der Räumlichkeit zeitweise nicht genutzt wurde. Fumagalli erzählt: «Ich dachte mir, ok, in dieser Situation sind wohl einige Unternehmen.»

Räume an bester Lage

Das Spezialgebiet von Workspace2go umfasst vor allem Sitzungs- und Seminarräume sowie Workshopflächen, weniger aber einzelne Arbeitsplätze. Der Kundenstamm besteht also hauptsächlich aus Firmen, die kurzzeitig einen geeigneten Standort für grössere Anlässe suchen. Das Start-up operiert unter anderem in Zürich, Basel, Bern, Lugano, Lausanne, und Genf.

Die Anbieter können ihre Arbeitsplätze auf der Website von Workspace2go kostenlos zur Verfügung stellen und den Preis sowie die Stornierungsbedingungen selber auswählen. Die Räume befinden sich teilweise an bester Lage. Die Preise reichen von tiefen zweistelligen bis zu höheren dreistelligen Beträgen pro Stunde. Wird ein Angebot gebucht, gehen von den Einnahmen 20 Prozent Kommission an das Start-up.

Die Nachfrage für die flexiblen Arbeitsplätze und -räume sei stark gestiegen, sagt Fumagalli. Mit der Pandemie sei sie zwar zwischenzeitlich eingebrochen. Inzwischen bewege man sich aber wieder nahe am Vor-Pandemie-Niveau. Der Geschäftsführer sagt: «Unser Ziel ist es, weiterzuwachsen und möglichst nah dran zu sein am Wandel.»

Noch immer viele Büros schwach besetzt

Die Pandemie und ihr Einfluss auf unsere Art zu arbeiten dürfte für das Start-up durchaus zum Vorteil werden. Noch immer seien viele Büroräumlichkeiten sehr schwach besetzt, erklärt Fumagalli. Ob sich das ändern wird, ist zweifelhaft; die Leute haben sich an das hybride Arbeiten – also das Wechseln zwischen Büro und Homeoffice – gewöhnt.

«Die Arbeitsrealität hat sich nachhaltig verändert, die Leute sind flexibler geworden»,

ist Fumagalli überzeugt. Hinzu komme, dass es jetzt so wichtig wie noch nie sei für die Arbeitgeber, möglichst attraktive Anstellungsbedingungen zu haben. Für die Kundinnen und Kunden sei es praktisch, für bestimmte Treffen nicht an einen Ort gebunden zu sein. Zudem entstünden manchmal vorteilhafte Synergien zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und den Anbietern.

Für Fumagalli ist eines klar: Das flexible Arbeiten wird sich in Zukunft durchsetzen. Welches der unterschiedlichen Office-Sharing-Modelle dabei zum Zug kommen werde, werde sich dann zeigen. «Klar ist nur: Die Zeiten von zehn Jahre währenden Mietverhältnissen sind vorbei.»

Maison

Mitgründer und COO von Maison, Dominic Frei. Valentin Hehli

Das Start-up Maison wurde 2019 gegründet. Online ging die Plattform im März dieses Jahres. Auch Maison hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil ungenutzter Bürofläche zu verringern. Allerdings gibt es auf ihrer Website im Unterschied zu derjenigen von Workspace2go vor allem Privatbüros und einzelne Arbeitsplätze zu haben. Zudem sind die Angebote eher auf ein mittel- bis längerfristiges Untermietverhältnis ausgelegt.

Mit dem Start-up wollte Mitgründer und COO Dominic Frei eine Marktlücke füllen. Kleinere Büros seien heutzutage zwischen 150 bis 200 Quadratmeter gross. Das sei meist zu viel für Unternehmen mit einem bis acht Mitarbeitenden. Co-Working sei für viele in der Anfangsphase zu teuer. «Es gibt nur wenige Angebote für kleinere Unternehmen auf dem Markt. Hier kommen wir ins Spiel.» So besteht die Stammkundschaft von Maison aus Kleinunternehmen, anderen Start-ups und Freelancern.

Unbefristete Mietverträge und zwei Monate Mindestlaufzeit

Die Anbieter können ihre Büroflächen kostenlos über die Plattform von Maison ausschreiben. Im Inserat steht neben den grundlegenden Informationen wie Standort, Preis und Anzahl Arbeitsplätze auch, ob der Raum bereits möbliert ist oder nicht. Für jede Monatsmiete erhält das Start-up zehn Prozent Kommission.

Die Mietverträge sind unbefristet und werden über Maison abgewickelt. Die Anbieter sind bei der Preisgestaltung frei. Von Seiten Maison vorgeschrieben sind lediglich die Kündigungsfrist von einem Monat und die Mindestlaufzeit von zwei Monaten.

Damit will Maison sowohl dem Anbieter als auch dem Interessenten ein attraktives Angebot machen. Einerseits ist der Interessent nicht lange gebunden und kann relativ flexibel das Büro wieder wechseln. Andererseits hat der Anbieter die Absicherung von zwei Monatsmieten.

Unternehmen haben rund 204’000 Franken Miete eingespart

Angefangen hatte Maison als Anbieter von Co-Working-Spaces. Die teuren Mieten und Rückmeldungen von verschiedenen Unternehmen veranlassten die drei Gründer dazu, das Geschäftsmodell zu wechseln. «Die Firmen meinten, das eigentliche Problem seien nicht fehlende, sondern ungenutzte Arbeitsflächen», erzählt Frei. Dem Markt für Bürogemeinschaften habe ausserdem bis anhin eine eigene, spezialisierte Plattform gefehlt.

Die Nachfrage für solche Arbeitsplätze und Privatbüros sei da, resümiert der 25-jährige Frei. Das Start-up ist bereits an 45 Standorten in sieben Kantonen aktiv und bietet 261 Arbeitsplätze über seine Plattform an. Bis Ende Jahr peilt das Unternehmen rund 200 Standorte an. Gemäss eigenen Angaben haben die Unternehmen, die ihre Räumlichkeiten über Maison vermieten, bislang rund 204’000 Franken an Mietkosten gespart.

«Der menschliche Kontakt wird wichtig bleiben»

Die Pandemie hat einen Sinneswandel in der Arbeitswelt ausgelöst. Flexibles Arbeiten wird wohl mehr geschätzt denn je. Dennoch glaubt Frei, dass Büros auch in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. «Der menschliche Kontakt wird weiterhin wichtig bleiben.»

Allerdings hätten sich die Bedürfnisse verändert:

«Die Firmen haben gemerkt, dass Verbindlichkeiten wie langfristige Mietverträge ein Risiko sind.»

Die Unternehmen und Mitarbeitenden wollten Flexibilität, ohne aber an Planbarkeit einzubüssen. «So gesehen sind wir mit unserem Geschäftsmodell in einer glücklichen Lage.»

