Zürich Wie sich der Brexit und die Energiekrise auf den Zoo auswirken Der Zoo Zürich hat am Mittwoch ein Fazit zu 2022 gezogen und einen Ausblick auf 2023 gewagt. Schon jetzt ist klar: Wegen eines Rekurses wird sich ein grosses Bauvorhaben verzögern. 18.01.2023

Insgesamt rund 1,4 Millionen Gäste besuchten 2022 den Zoo Zürich – so viele wie lange nicht mehr. Ennio Leanza/Keystone

Der Zoo Zürich blickt auf ein aus seiner Sicht positives 2022 zurück, wie Direktor Severin Dressen am Mittwoch vor den Medien sagte. So verzeichnete der Zoo 1,38 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das ist kein neuer Rekord, aber immerhin der zweithöchste Wert nach 2014. «Das sind tolle Zahlen», resümierte Dressen. Vor allem, wenn man bedenke, dass der Reiseverkehr nach Corona wieder zugenommen habe.

Einen Rekord vermeldete der Direktor hingegen bei den Zuwendungen an den Naturschutz: 2,5 Millionen Franken hat der Zoo 2022 an acht verschiedene Naturschutzprojekte weltweit gezahlt. Diese werden unter anderem verwendet «für die Umweltbildung der Bevölkerung und zum Aufzeigen von Alternativen zu Raubbau oder Wilderei». Darüber hinaus wird mit dem Geld gemäss eigenen Angaben etwa auch die Ausbildung von Wildhüterinnen und Wildhütern finanziert.

Der Zoo züchtet seine eigenen Vögel

Der Zoo Zürich hat sich für die Zukunft einiges vorgenommen. In den nächsten 20 Jahren will er rund 300 Millionen Franken in Erweiterungen investieren. Geplant sind unter anderem ein Unterwassertunnel, ein rund 25’000 Quadratmeter grosser Lebensraum für Gorillas, Okapis und Zwergflusspferde und die sogenannte Pantanal-Voliere. Mit dem Entwicklungsplan 2050 stellte der Zoo 2021 seinen ungefähren Fahrplan vor.

«Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr mit dem Bau der Pantanal-Voliere, dem ersten Lebensraumgrossprojekt des neuen Entwicklungsplanes, starten können», sagte der Zoodirektor. Passend dazu hatte der Zoo bereits 2022 das Artenschutzzentrum Ornis in Betrieb genommen. Hier züchtet der Zoo bedrohte Vogelarten in hochmodernen Volieren nach. Erfolge habe man bereits bei den Hyazintharas, einer südamerikanischen Papageienart, verbucht. Mit inzwischen 30 Zuchtpärchen hat der Zoo Zürich gemäss Dressen die grösste Zoo-Population weltweit.

So soll die Pantanal-Voliere dereinst aussehen. Region Five Media/ Zoo Zürich

Bei der Pantanal-Voliere wird es aufgrund eines Rekurses zu baulichen Verzögerungen kommen. Der Baustart hätte 2022 erfolgen sollen und die Eröffnung 2025. Nun verschieben sich die Termine um voraussichtlich rund ein Jahr. «Das bedeutet für uns, dass wir weiterhin unsere Vögel unter suboptimalen Bedingungen halten müssen», sagte Dressen am Rande des Medien-Apéros am Mittwoch. Damit sie nicht wegfliegen können, stutzt der Zoo seinen Vögeln nämlich die Federn. In der neuen Voliere wäre dies nicht mehr nötig, so Dressen.

In der Vergangenheit seien vergleichbare Rekurse abgelehnt worden. Da der Zoo nun jedoch mit der Bestellung der für den Bau nötigen Materialien zuwarte – und weil die globalen Lieferketten noch immer eingeschränkt funktionieren – werde es zu zusätzlichen Verzögerungen kommen. Man habe versucht, mit den Rekurrenten in den Dialog zu treten, sagt Dressen. Doch die Fronten seien verhärtet. «Wir hoffen, dass das Gericht nun schnell entscheidet.»

Verstorbenes Elefantenkalb war nicht lebensfähig

Keinen Einfluss auf den Zoo hatte bislang die Energiekrise. «Wir haben grosses Glück, dass wir früh auf Nachhaltigkeit gesetzt haben», sagte Dressen. So produziere der Zoo 100 Prozent der Wärmeenergie durch Geothermie und einen Holzhäckselofen selbst. Für den Strom habe man langfristige Verträge abgeschlossen. Eine Strommangellage hätte laut Dressen dem Zoo zugesetzt. Dies, weil die Aquarien nur ein paar Stunden ohne Strom funktionierten. Deshalb habe der Zoo bereits im Vorfeld sein Inventar an Notstromaggregaten aufgestockt.

Severin Dressen ist seit 2020 Direktor des Zoo Zürich. Zoo Zürich/Goran Basic

Der Zoo musste 2022 und auch bereits 2023 herbe Rückschläge einstecken. So war im Sommer 2022 das Herpesvirus im Kaen-Krachan-Elefantenpark ausgebrochen und hatte drei Tieren das Leben gekostet. Anfang Jahr wiederum starb ein Elefantenkalb. Wie der Zoo am Mittwoch mitteilte, liegen nun erste Ergebnisse aus der Pathologie vor: Diese bestätigten, dass das Kalb nicht lebensfähig gewesen sei. Gewisse Organe wie Herz und Lunge seien offenbar nicht richtig ausgebildet gewesen.

Gleichzeitig gab es im Zoo im vergangenen Jahr einige Geburten und Neuzugänge bei den bedrohten Tierarten. Zum Nachwuchs zählen etwa die beiden Schneeleoparden Wajra und Warjun. Aus anderen Zoos hinzugekommen sind beispielsweise das Koala-Duo Téa und Tarni und der weibliche Kleine Panda Tiang-Tang.

Letztere war aus einem Zoo in Grossbritannien in die Schweiz transportiert worden. Die Lieferung hatte sich verzögert. Zoodirektor Dressen nennt «Nachwehen des Brexit» als Ursache dafür. «Seit dem Brexit ist es extrem schwierig geworden, Tiere aus britischen Zoos auf den europäischen Kontinent zu bringen.»

Zoo möchte Tiere wieder in die Natur aussetzen

Auch für das Jahr 2023 hofft der Zoo auf weitere Geburten, etwa bei den Koalas. Insbesondere bei den kleineren Tierarten erwartet Dressen diverse Veränderungen. Die Förderung der bedrohten Tierarten ist erklärtes Ziel des Zoos. So möchte er im Zuge des Entwicklungsplanes 2050 beinahe seinen kompletten Tierbestand durch Arten ersetzen, die gefährdet sind. Dies mit dem längerfristigen Ziel, manche Tiere wieder in die Natur aussetzen zu können.

Der Zoo Zürich möchte 2023 zudem gegen aussen noch präsenter werden. Beispielhaft weiht er voraussichtlich im April sein Naturschutzzentrum ein, das «mit eindrücklichen Grossprojektionen» das weltweite Naturschutzengagement des Zoos in den Fokus rücken soll. Im Sommer 2023 feiert der Zoo zudem das 20-Jahr-Jubiläum des Masoala-Regenwaldes. Der Lebensraum stehe Pate für die Verbindung des Lebensraums im Zoo mit den jeweiligen Partnerprojekten vor Ort, erklärte Dressen. Der Masoala-Regenwald sei auch 20 Jahre nach der Einweihung ein weltweiter Goldstandard.

Anfang Mai kamen die Schneeleoparden Wajra und Warjun zur Welt. Ennio Leanza / Keystone Das Koalaweibchen Téa ist neu im Zoo Zürich zu Hause. Sie kommt vom Zoo Beauval in Frankreich. Enzo Franchini / Zoo Zürich Einer von Téas neuen Mitbewohnern ist das Koalamännchen Tarni. Ennio Leanza / Keystone Der Kleine Panda Tiang Tang kam aus einem britischen Zoo nach Zürich. Enzo Franchini / Zoo Zürich 2022 hinzugekommen sind zudem Exuma-Wirtelschwanzleguane. Der Zoo Zürich ist einer von weltweit nur zwei Zoos, welche diese Tierart halten. Enzo Franchini / Zoo Zürich Auch die ungiftige Savu-Python ist neu im Zoo. Enzo Franchini / Zoo Zürich Nachwuchs gab es auch bei den Tüpfelhyänen. Fabio Süess / Zoo Zürich Ein Hyazinth-Ara-Küken beim Wägen. Jennifer Schwere / Zoo Zürich Auch bei den Stachelschweinen gab es Nachwuchs. Ennio Leanza / Keystone

